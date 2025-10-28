- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 28, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Patto per l’Abruzzo: “Prima Commissione chiude in anticipo. Maggioranza si spacca”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal Presidente D’Incecco senza licenziare tutti i punti all’ordine del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. La seduta odierna ha espresso i pareri finanziari propedeutici ai lavori del Consiglio regionale, previsto domani e le  proposte emendative della maggioranza non sono state votate da tutti i componenti del centrodestra presenti in aula, palesando una spaccatura tra Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia – Mentre l’Abruzzo sta vivendo un momento di gravi ristrettezze finanziarie continua la pioggia di emendamenti con cui si provvede in modo confuso ed emergenziale a tappare alcuni buchi e distribuire ancora prebende – si apprende dalla nota stampa. Questo atteggiamento non fa bene all’Abruzzo e agli abruzzesi che meriterebbero una gestione delle risorse pubbliche indirizzata con trasparenza verso le reali necessità dei territori e di chi li abita”, così i consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

