Consiglio Regionale, la nota. Patto per l’Abruzzo: “Prima Commissione chiude in anticipo. Maggioranza si spacca”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Si spaccano le forze politiche di maggioranza nel corso della I Commissione consiliare che è stata chiusa anticipatamente dal Presidente D’Incecco senza licenziare tutti i punti all’ordine del giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. La seduta odierna ha espresso i pareri finanziari propedeutici ai lavori del Consiglio regionale, previsto domani e le proposte emendative della maggioranza non sono state votate da tutti i componenti del centrodestra presenti in aula, palesando una spaccatura tra Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia – Mentre l’Abruzzo sta vivendo un momento di gravi ristrettezze finanziarie continua la pioggia di emendamenti con cui si provvede in modo confuso ed emergenziale a tappare alcuni buchi e distribuire ancora prebende – si apprende dalla nota stampa. Questo atteggiamento non fa bene all’Abruzzo e agli abruzzesi che meriterebbero una gestione delle risorse pubbliche indirizzata con trasparenza verso le reali necessità dei territori e di chi li abita”, così i consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

