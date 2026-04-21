Consiglio Regionale, la nota. Pavone: aree idonee senza rete sono un’illusione. Intervento immediato su Terna

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 19:35(ACRA) – “Non possiamo votare a favore di un provvedimento che individua sulla carta le aree idonee per le rinnovabili ma ignora il vero collo di bottiglia: l’assenza di infrastrutture di rete – Senza capacità di trasporto dell’energia, rischiamo di offrire alle imprese una scatola vuota”. Così il capogruppo di Azione in Consiglio regionale, Enio Pavone, commenta l’astensione sul progetto di legge n. 116 relativo alle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili – precisa la nota online. Nel corso del dibattito in Aula, Pavone ha chiarito che “la posizione di Azione non è ideologica ma fondata su un approccio pragmatico alla transizione energetica, che tenga insieme sviluppo delle rinnovabili e sostenibilità infrastrutturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al centro delle criticità evidenziate, la saturazione della rete di trasmissione nazionale e il ruolo di Terna, ritenuto determinante per sbloccare gli investimenti”. “Il comportamento di Terna verso l’Abruzzo è inaccettabile: la nostra regione continua a essere trattata come un corridoio di passaggio, subendo gli impatti delle infrastrutture senza ottenere benefici concreti in termini di capacità di allaccio per imprese e nuovi impianti”, ha dichiarato Pavone, richiamando anche il caso dell’Adriatic Link e i ritardi negli interventi strategici sulla rete – recita la nota online sul portale web ufficiale. Particolarmente emblematica, secondo Azione, è la situazione della cabina primaria di Mosciano Sant’Angelo, realizzata con risorse pubbliche ma destinata a rimanere inutilizzabile senza il completamento degli interventi sulla rete ad alta tensione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Stiamo programmando oggi le aree idonee per impianti che, nei fatti, non potranno essere collegati prima di anni – precisa il comunicato. È una contraddizione che rischia di bloccare lo sviluppo invece di favorirlo”, ha sottolineato – riporta testualmente l’articolo online. Nel suo intervento, Pavone ha inoltre evidenziato la necessità di una maggiore tutela del territorio agricolo, in particolare della Piana del Fucino, e di una disciplina più chiara sull’agrivoltaico, considerato uno strumento essenziale per coniugare produzione energetica e salvaguardia delle eccellenze agricole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infine, il capogruppo di Azione ha richiamato l’attenzione sul tema più ampio delle infrastrutture regionali, sottolineando come il partito abbia già sollevato criticità su più fronti – precisa la nota online. “Grazie al lavoro dell’onorevole Giulio Sottanelli abbiamo portato all’attenzione nazionale i problemi dell’A24 e della rete ferroviaria abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso modo continueremo a insistere sul tema della rete energetica, perché senza infrastrutture adeguate non c’è sviluppo né competitività”. “Pianificare è giusto, ma senza infrastrutture è un inganno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo abbiamo scelto l’astensione: per alzare il livello del confronto e chiedere un intervento immediato su un nodo strategico per il futuro dell’Abruzzo”, conclude Pavone – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it