Consiglio Regionale, la nota. Pd: 157 milioni di tagli alla sanità e 46 milioni alla cultura, lavoro, trasporti, ambiente, giovani

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “I numeri delle delibere di Giunta DGR 307/2025 e DGR 424/2025, che attuano le leggi regionali recentemente approvate, parlano chiaro: per sostenere il peso insostenibile del deficit sanitario accumulato sotto la gestione Marsilio, la Regione è costretta a comprimere drasticamente le risorse su tutti gli altri settori chiave per lo sviluppo e la qualità della vita degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Lo avevamo annunciato mesi fa, ora si sta realizzando e a farne le spese sono lavoratori, come quelli dei servizi di facchinaggio, come gli operatori sanitari che dovranno pagare con la riduzione dei propri stipendi l’inefficienza della governance per 11 milioni di euro; ma anche istituzioni culturali, ad esempio il Marrucino di Chieti che vedrà la scure della regione abbattersi sul 70 per cento di fondi già tagliati di 100.000 euro dal 2024 a oggi – precisa la nota online. Con un totale di 45.765.301,09 euro nel triennio 2025-2027, settori strategici come cultura, formazione, turismo, ambiente e giovani ricevono briciole e quelli come l’agricoltura subiscono tagli ingentissimi, basti pensare al 60% di fondi in meno per i risarcimenti agli agricoltori per i danni causati dalla fauna selvatica – Le politiche sociali sono gravemente depotenziate e la sanità è ormai ridotta a un’emergenza strutturale”, questa la dettagliata denuncia del Gruppo consiliare del Partito Democratico e della segreteria del Pd Abruzzo i Giovani democratici e la Conferenza delle donne Dem che leva gli scudi contro le tasse e il lento dissanguamento della comunità abruzzese da parte del Governo regionale e chiede alla Giunta chiarezza e un’assunzione di responsabilità, rilanciando la richiesta di un confronto urgente nelle Commissioni competenti e non a mezzo stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “A questi tagli riportati in tabella vanno aggiunti i 12, 5 milioni dell’anno 2028 che non sono ancora definibili per missioni e programmi – illustrano Daniele Marinelli con i consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Di Marco, Antonio Blasioli, Sandro Mariani e Pierpaolo Pietrucci il segretario dei GD Saverio Gileno e Roberta Tomasi portavoce delle donne dem – . In sostanza per coprire il disavanzo 2024, tagliamo risorse alla Regione fino al 2028. Non solo, inciderà in negativo sui numeri contabili anche la variazione di bilancio per la Saga, una variazione che giunge per la terza volta a causa delle numerose variazioni di bilancio che si sono sovrapposte a causa del deficit sulla Sanità che ha lasciato i capitoli di bilacio privi delle necessarie coperture – PROGRAMMI E MISSIONI TAGLIATI: Servizi istituzionali, generali e di gestione: 23.368.067,54 euro; Ordine pubblico e sicurezza: 21.322,15 euro; Istruzione e diritto allo studio (inclusa prescolastica): 459.740,45 euro; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: 2.548.755,58 euro; Politiche giovanili, sport e tempo libero: 3.333.312,98 euro; Turismo: 956.800,05 euro; Assetto del territorio ed edilizia abitativa: 291.707,97 euro; Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente: 1.380.745,63 euro; Trasporti e diritto alla mobilità: 2.400.329,42 euro; Soccorso civile: 254.524,75 euro; Sviluppo economico e competitività: 361.862,41 euro; Politiche per il lavoro e la formazione professionale: 2.510.357,16 euro; Agricoltura e pesca: 6.094.773,73 euro; Relazioni con autonomie territoriali e locali: 1.717.358,79 euro; Relazioni internazionali: 65.642,48 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it