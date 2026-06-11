Consiglio Regionale, la nota. Pd: La pagina istituzionale della Asl di Pescara non è una bacheca di partito

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 giugno 2026 – 08:54- “La pagina Facebook ufficiale della Asl di Pescara pubblica una nota dell’onorevole Guerino Testa di Fratelli d’Italia per difendere l’operato del Direttore generale dell’azienda sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Con tanto di foto del parlamentare meloniano in bella evidenza – Non è una svista – si legge sul sito web ufficiale. È propaganda politica veicolata attraverso un canale istituzionale finanziato con soldi pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Ed è inaccettabile”. Lo dichiarano il capogruppo del Pd Silvio Paolucci e i consiglieri regionali Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani, Pierpaolo Pietrucci e Dino Pepe – “Quello che abbiamo visto oggi sulla pagina istituzionale della ASL di Pescara è un episodio grave, che non può essere archiviato come una leggerezza e che dice molto anche sulla governance di quello che è il comparto più sensibile fra le competenze regionali – dichiarano – Una struttura sanitaria pubblica ha messo la propria comunicazione istituzionale al servizio di una nota difensiva di un parlamentare di maggioranza, con l’appartenenza politica in bella mostra, cosa che rende questa pubblicazione una scelta propaganda – si legge sul sito web ufficiale. E la propaganda non si fa con i soldi dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Le pagine istituzionali delle ASL esistono per comunicare ai cittadini servizi, orari, campagne di salute pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Non esistono per fare endorsement politici o per rispondere alle polemiche di parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi ha autorizzato quella pubblicazione deve spiegarlo, e chi ha la responsabilità politica di questi enti deve farlo immediatamente – C’è poi un elemento che aggrava ulteriormente la vicenda – La procedura di valutazione del direttore generale della ASL di Pescara è un procedimento sottoposto a verifiche da parte di organismi regionali, preposti proprio a garantire terzietà e indipendenza di giudizio – riporta testualmente l’articolo online. In questo contesto, dare spazio istituzionale a una nota politica difensiva è non solo inopportuno: è fuori luogo, fuori contesto e potenzialmente lesivo della stessa credibilità del procedimento in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Consentire che ciò accada significa rendersi responsabili di un atto di grave superficialità istituzionale, nella migliore delle ipotesi – precisa il comunicato. Nella peggiore, appare come il tentativo di orientare la percezione pubblica su una vicenda che deve restare nel perimetro delle verifiche formali, lontana dalle pressioni politiche”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it