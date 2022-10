Consiglio Regionale, la nota. PD: proposta a sostegno vittime terremoto

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– Il consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, di concerto con i consiglieri regionali dei centrosinsitra Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Sandro Mariani si fa promotore di una iniziativa a sostegno delle vittime del terremoto dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La proposta, condivisa con i vertici comunali e provinciali aquilani, regionali del partito e i neoparlamentari abruzzesi PD, è sintetizzata nella nota a seguire – “Per la vergognosa sentenza di ieri che ‘colpevolizza’ le vittime del terremoto non dovremo mai smettere di indignarci perché quella sentenza scarica sulle vittime innocenti le responsabilità degli organi che, in quei giorni, cercava di minimizzare o tranquillizzare la popolazione impaurita – si apprende dal portale web ufficiale. Piuttosto, dobbiamo conservare la rabbia e la vergogna – che ieri sera abbiamo urlato all’Aquila dal piazzale del Memoriale alle vittime del 6 aprile – senza cedere allo sconforto o all’amarezza che le parole di quel giudice possono generare – si apprende dalla nota stampa. La dignità delle vittime è sacra e nessuno – nemmeno un magistrato – può permettersi di calpestarla – si legge sul sito web ufficiale. Continueremo perciò a confidare nella giustizia e nelle decisioni che potranno, dovranno e sapranno ribaltare l’assurda sentenza di ieri – precisa il comunicato. A maggior ragione, in questa sfida per la giustizia e per il rispetto delle vittime del sisma, lo Stato e le Istituzioni devono essere in prima fila, assumersi le proprie responsabilità e percorrere l’unica strada giusta: difendere i cittadini incolpevoli – aggiunge la nota pubblicata. Per questo chiediamo che il Comune dell’Aquila, la Provincia, la Regione Abruzzo e ogni altro Ente che avverta il peso e il valore della posta in gioco, deliberino immediatamente di assumersi tutte le spese legali che dovranno essere sostenute dai parenti delle vittime fino alla fine del giudizio – riporta testualmente l’articolo online. Ci sembra questo il modo responsabile e serio per dimostrare, oltre la solidarietà morale, anche il sacrosanto sostegno concreto verso i cittadini, restituendo alle Istituzioni il coraggio e il prestigio che sempre devono rappresentare”. (com/red)

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.