Consiglio Regionale, la nota. Pd su assestamento: Una manovra che svela bugie e fallimenti della destra

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “L’assestamento di bilancio approvato dalla maggioranza certifica in modo clamoroso il fallimento dell’esecutivo Marsilio: i 46 milioni di tagli a settori vitali della vita pubblica e i 157 milioni di tagli alla sanità raccontano di una Regione messa in ginocchio da un disavanzo sanitario fuori controllo, che anche nel 2025, come emerso in audizione, sarà scaricato ancora una volta sui cittadini con nuovi aumenti fiscali – aggiunge la nota pubblicata. Nel frattempo, la Regione continua a promettere che i tagli verranno reintegrati solo se ci saranno maggiori entrate fiscali, senza alcuna certezza, mentendo ancora una volta alla comunità: è successo prima delle elezioni, quando il debito della sanità per Marsilio e la destra non esisteva; ancora a dicembre 2024, quando il Presidente disse che non avrebbe mai e poi mai messo le mani nelle tasche degli abruzzesi, salvo aumentare le aliquote tre mesi dopo, perché quel debito negato e sottaciuto era andato oltre misura – si legge sul sito web ufficiale. Accade ancora quando, dopo aver tagliato ancora fondi ad altri settori di bilancio, si va dicendo che tutte le risorse saranno ripristinate senza avere contezza della misura, né dei tempi”, durissimo il gruppo PD coin il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani – precisa la nota online. “Chi svela le bugie, come facciamo da ormai sette anni, è visionario, menagramo, gufo, bugiardo, anche se con l’approvazione del nostro emendamento, condiviso da altri colleghi dell’opposizione, oggi il Consiglio regionale ha ripristinato le risorse per il Teatro Marrucino, cancellando un taglio del 70% che avrebbe messo in ginocchio uno dei presidi culturali più importanti non solo della città di Chieti, ma dell’intera regione e senza quelle risorse l’Istituzione non avrebbe neanche avuto le risorse ministeriali del FUS – continuano i consiglieri – . È una scelta che ridà respiro alla Deputazione teatrale e consente di salvare la stagione lirica e di prosa di uno dei teatri di tradizione più prestigiosi e antichi d’Italia, la cui storia e funzione culturale non potevano essere liquidate per l’incapacità del centrodestra regionale di gestire il bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma non accade con tutti gli altri tagli che non sono stati ripristinati e non si sa quando lo saranno – recita il testo pubblicato online. E se oggi possiamo dirci soddisfatti per la restituzione di queste risorse, vogliamo sottolineare il risultato con tutti i gruppi del Patto dell’Abruzzo di aver portato il dramma di Gaza in Consiglio, chiedendo uno stanziamento di 500.000 euro per l’emergenza umanitaria, un atto di civiltà e responsabilità proposto a tutte le forze politiche e che il Consiglio ha sostenuto – Ma restano profonde le ferite inferte dal centrodestra a questa Regione alla Sanità e a tutti i Settori della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E noi continueremo a fare tutto il possibile per difendere gli interessi delle comunità e costruire un’alternativa solida, giusta, credibile”. (com/red)

