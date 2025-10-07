- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. PD su bando infrastrutture comuni con meno di 30mila abitanti: Va revocato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Quello pubblicato dalla Regione Abruzzo non è un bando, è una presa in giro dei piccoli Comuni e delle comunità che rappresentano – aggiunge testualmente l’articolo online. È un atto amministrativo viziato, iniquo e costruito per favorire pochi amici a discapito di tutti gli altri territori – precisa il comunicato. Per questo chiediamo senza esitazioni che la Giunta regionale revochi immediatamente l’avviso e lo ripubblichi da zero, con regole trasparenti e criteri oggettivi”, così il Gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, che interviene sulla gestione del fondo destinato alle municipalità sotto i 30.000 abitanti, pari a oltre 8,2 milioni di euro per il 2026, risorse fondamentali per la manutenzione di strade, ponti, aree a rischio e impianti nei piccoli centri – precisa il comunicato. “È scandaloso che un bando pensato per sostenere i territori più fragili si trasformi in una gara a chi clicca più veloce col mouse – denunciano il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Dino Pepe, Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani e Pierpaolo Pietrucci – . Legare l’assegnazione dei fondi all’ordine cronologico di arrivo delle domande è un insulto al buon senso e al principio di parità: significa premiare chi è stato ‘avvisato’ in tempo e tagliare fuori decine di Comuni che non hanno strutture tecniche in grado di protocollare un progetto completo dopo pochi minuti dalla pubblicazione – si apprende dalla nota stampa. Il sospetto è che qualcuno sapesse già tutto e si sia fatto trovare pronto prima degli altri: “Se l’avviso è uscito alle 15 e alle 15.10 alcune amministrazioni avevano già protocollato progetti dettagliati, vuol dire che qualcosa non torna – si apprende dal portale web ufficiale. Non ci vengano a raccontare la favola della virtuosità: qui puzza di informazioni privilegiate e favoritismi politici, e noi non lo permetteremo – riporta testualmente l’articolo online. Questo atteggiamento della Giunta è “offensivo e irresponsabile” nei confronti dei sindaci e delle sindache delle aree interne, per il lavoro che svolgono ogni giorno con pochissimi mezzi: L’Abruzzo delle aree interne ha bisogno di sostegno vero, non di elemosine distribuite a chi ha la tessera giusta o frequenta le cene giuste – si apprende dalla nota stampa. Il PD chiede quindi tre atti immediati e non negoziabili: revoca immediata del bando e annullamento delle domande già presentate; ripubblicazione dell’avviso con criteri di selezione basati sulle priorità reali dei territori; garanzia di trasparenza e parità di accesso alle informazioni per tutti i Comuni – aggiunge la nota pubblicata. Se la Regione pensa di cavarsela facendo finta di niente, si sbaglia di grosso – concludono – . Siamo pronti a portare questa battaglia in aula, davanti agli organi competenti e in ogni sede politica e istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Non permetteremo che 8 milioni di euro destinati ai territori più fragili si trasformino nell’ennesimo premio agli amici”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

