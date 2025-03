Consiglio Regionale, la nota. Pd: trovate le coperture per gli eventi rimasti fuori dal sorteggio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È grazie a un emendamento che porta anche la firma dei consiglieri del Partito Democratico che oggi è stata scongiurata la crisi per alcune associazioni del territorio colpite dai tagli lineari ai Grandi eventi, messi in atto dal centrodestra per tentare, con scarsi risultati fino adesso, di sanare i disavanzi Asl. L’emendamento, infatti, oltre a risolvere la critica situazione delle due associazioni rimaste fuori dal sorteggio, avvenuto questa mattina ad Avezzano, consente di andare oltre e stanziare risorse aggiuntive utili a salvaguardare di fatto anche il diritto al finanziamento di quelle associazioni classificate ai posti 12, 13 e 14, tra cui l’associazione “Mente locale” che organizza il Fla a Pescara, per le quali si preannunciava l’esclusione – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo presentato questo emendamento per ripristinare gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, finalizzati ad assicurare la copertura finanziaria di eventi in fase di rendicontazione – spiegano il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri del Partito democratico Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani, Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci – Un sostegno indispensabile verso quelle realtà culturali che hanno risposto a un bando pubblico e che sono state giudicate meritevoli dalla commissione preposta, che le ha inserite in una graduatoria sulla base del merito – Con questo intervento arginiamo i danni della pessima gestione delle risorse pubbliche per mano del centrodestra e diamo ossigeno a eventi che si impegnano per generare valore culturale nella nostra regione, con abnegazione e principi di trasparenza garantiti dall’evidenza pubblica dei bandi e delle graduatorie di merito” concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

