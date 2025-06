Consiglio Regionale, la nota. Pd: voto con l’opposizione su alcuni articoli è una sfiducia per Santangelo e Quaglieri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:“Seduta all’ultimo sangue quella congiunta delle Commissioni Bilancio e Sanità, dove oggi si è consumato l’ennesimo regolamento di conti nella maggioranza di destra durante la discussione di alcuni articoli della proposta di legge n.78 all’esame dell’organo consultivo – Ne fanno le spese gli assessori Santangelo e Quaglieri, artefici proponenti di emendamenti che hanno registrato il voto contrario di Lega, di parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che hanno fermato la strada a vere e proprie “sveltine”, nonostante la fame di risorse che c’è a causa delle condizioni della sanità e dell’esigenza di utilizzare qualunque fondo a disposizione per colmare l’abisso creato da sette anni di gestione Marsilio a quel settore e, a ricaduta, anche al bilancio regionale – si apprende dalla nota stampa. La seduta di oggi dimostra bene lo stato dei rapporti in una maggioranza andata ripetutamente sotto, perché una parte ha votato contro i provvedimenti proposti”, la denuncia del Gruppo consiliare del Pd. “Baruffa sull’articolo 5 del testo voluto dal gruppo di Forza Italia, abrogato grazie a un emendamento prodotto dalla stessa maggioranza, perché prevedeva la possibilità di trasformare gli edifici direzionali della città dell’Aquila e in attività ricettive, in particolar modo Bed & Breakfast, evidentemente danneggiando o, meglio, privilegiando interessi non coincidenti nel centrodestra – illustrano i consiglieri, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Di Marco e Sandro Mariani – . L’articolo 6, invece, sempre del gruppo di Forza Italia, che prevedeva azioni per l’aggregazione nei Comuni del cratere, viene modificato e sostanzialmente, sempre da parte di un pezzo della maggioranza con l’avallo del sindaco Biondi, che con il voto dell’opposizione ha surclassato il gruppo proponente, esprimendo, così, un vero e proprio voto politico forte, perché contrario alla proposta del gruppo di Forza Italia e del suo assessore Santangelo – recita il testo pubblicato online. L’articolo 7, siamo in quota Quaglieri, poco dopo viene addirittura bocciato, perché emerge anche agli occhi della maggioranza la sveltina di riprogrammare 200.000 euro da un’iniziativa sportiva originariamente prevista in bilancio, a un’altra – viene evidenziato sul sito web. L’operazione non è riuscita perché si sono messi contro rappresentanti anche autorevoli, come Gatti, Mannetti, la Lega e parte di Fratelli d’Italia che hanno votato con l’opposizione – si apprende dalla nota stampa. Ultimo articolo sotto la lente è l’8, che ben fa capire quanto male governa la maggioranza, noi abbiamo votato a favore perché prevedeva risorse per la Saga, ma siamo alla terza modifica dell’allegato finanziario di copertura delle risorse, cosa che le ha praticamente rese inutilizzabili finora, anche se licenziate per tempo, a causa dei continui cambi di allegati finanziari in cerca di copertura – si legge sul sito web ufficiale. Dunque, oltre all’incapacità di programmare di questa maggioranza, oggi c’è l’evidente incapacità di sostenere azioni positive, a causa di sfiducia fra alleati, della fame di consenso elettorale per alcuni membri dell’esecutivo, della esigenza di coprire il debito monstre prodotto per la sanità e i piani per evitare che si trasformi in un abisso contabile ben più ampio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il risultato è che si governa tessendo e sfasciando una tela che purtroppo non ha un bell’aspetto, facendo manovre e modificandole di fatto costringendo la macchina regionale alla palude e, non ultimo, mettendo al muro due esponenti dell’esecutivo che non il voto contro degli alleati oggi sono stati sfiduciati per il proprio operato”. (com/red)

