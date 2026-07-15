Consiglio Regionale, la nota. Pdl Verrecchia per giornata ricordo “Terremoto della Marsica” e risoluzione su Protezione civile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 luglio 2026 – 12:40– “San Luigi Orione rappresenta uno dei più straordinari esempi di solidarietà e di servizio verso le popolazioni colpite dalle calamità. Per questo ho presentato oggi, in Consiglio regionale, una risoluzione affinché la Regione Abruzzo sostenga ufficialmente il percorso per il suo riconoscimento quale patrono della Protezione Civile Italiana – si apprende dal portale web ufficiale. ” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, firmatario dell’atto “che impegna la Giunta regionale ad aderire formalmente all’iniziativa già promossa da istituzioni, enti locali e realtà ecclesiali” si legge in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “La nostra regione custodisce una memoria indelebile delle tragedie causate dai terremoti e sa quanto siano preziosi il volontariato, il senso del dovere e la macchina della Protezione Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È proprio dall’esperienza del terremoto della Marsica del 1915 che emerge con forza la figura di don Luigi Orione, che arrivò ad Avezzano pochi giorni dopo il sisma per organizzare i soccorsi, assistere i superstiti e prendersi cura di migliaia di orfani, contribuendo alla rinascita morale e sociale di un territorio devastato”. Verrecchia ricorda come “quella di Avezzano non fu un’esperienza isolata – viene evidenziato sul sito web. Già nel terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, San Luigi Orione aveva dimostrato eccezionali capacità organizzative e un’infinita dedizione al prossimo, tanto da essere chiamato a coordinare gli interventi di assistenza e da ricevere importanti riconoscimenti dallo Stato e dalla Chiesa – La sua opera rappresenta una testimonianza concreta di quei valori di altruismo, servizio e responsabilità che ancora oggi animano ogni volontario e ogni operatore della Protezione Civile”. La risoluzione “impegna il presidente della Giunta regionale a trasmettere il sostegno della Regione Abruzzo al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al capo del Dipartimento della Protezione Civile e agli altri soggetti istituzionali coinvolti, contribuendo al percorso che punta al riconoscimento ufficiale del santo”. “L’Abruzzo non può che essere in prima linea in questa iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. La nostra storia ci insegna che dalle tragedie possono nascere esempi straordinari di umanità e di speranza – viene evidenziato sul sito web. Riconoscere San Luigi Orione come Patrono della Protezione Civile significa rendere omaggio a una figura che ha saputo unire fede, coraggio, organizzazione e spirito di servizio, valori che continuano a ispirare chi ogni giorno è impegnato a proteggere e assistere le nostre comunità. Inoltre – conclude Verrecchia – è stata depositata, sempre a mia firma, un’iniziativa legislativa per istituire la Giornata regionale della memoria del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it