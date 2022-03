Consiglio Regionale, la nota. Pe-Mi, D’Incecco: fondamentale per l’Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Siamo contenti che la nostra risoluzione, in difesa del territorio e di molti pendolari, è stata caldeggiata dall’intera commissione”. È il primo commento del consigliere regionale Vincenzo D’Incecco, che prosegue: “Questa risoluzione è stata pensata in difesa dell’Abruzzo e dei suoi collegamenti con Linate, aeroporto italiano leader per il traffico di passeggeri, che è fondamentale specie come hub per i viaggi internazionali”. “Per queste considerazioni anche il cda della SAGA, tramite il suo Presidente Vittorio Catone, ha formalizzato la proposta ad ITA spa per incrementare i collegamenti a tre frequenze giornaliere, ma ad oggi non vi è stata nessuna risposta dalla compagnia – conclude D’Incecco – La diminuzione dei voli tra Linate e Pescara non è più accettabile, dunque chiediamo ogni iniziativa utile affinché ITA spa possa garantire il medesimo servizio erogato prima della sensibile riduzione”- (com/red)

