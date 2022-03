Consiglio Regionale, la nota. Pe-Mi, Marcozzi: centrodestra in ritardo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La risoluzione della maggioranza in Commissione Bilancio riguardo al taglio dei voli giornalieri tra Pescara e Milano Linate arriva in evidente ritardo – Sono dieci giorni che conosciamo la gravità della situazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il rischio che corrono molti cittadini pendolari di vedersi togliere il collegamento andata e ritorno in giornata, con tutte le conseguenti problematiche organizzative, è alto – È per questo che ci siamo immediatamente attivati con comunicazioni e incontri, come quello che ho avuto nella giornata di ieri col Presidente di Saga Vittorio Catone insieme all’Onorevole Carmela Grippa – si apprende dal portale web ufficiale. Oltretutto sono state avviate le interlocuzioni dirette tra la stessa società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo e la compagnia Ita, e non è da escludere che già nei prossimi giorni ci siano novità importanti – aggiunge la nota pubblicata. Il Movimento 5 Stelle, con responsabilità, ha votato a favore del documento, ma ricordo che le risoluzioni servono a impegnare la maggioranza a intervenire – si apprende dalla nota stampa. E con quello che è successo oggi, di fatto, la maggioranza ha chiesto a sé stessa di fare la maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Un evidente passaggio di troppo su una problematica per cui, invece, non c’è più tempo da perdere”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

