Consiglio Regionale, la nota. Pe-Mi,Montepara-D’Incecco:fondamentale per Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Siamo contenti che la nostra risoluzione, in difesa del territorio e di molti pendolari, è stata caldeggiata dall’intera commissione”. È il primo commento dei Consiglieri regionali della Lega, Montepara e D’Incecco, che proseguono: “Questa risoluzione è stata pensata in difesa dell’Abruzzo e dei suoi collegamenti con Linate, aeroporto italiano leader per il traffico di passeggeri, che è fondamentale specie come hub per i viaggi internazionali”. Continuano “Per queste considerazioni anche il cda della SAGA, tramite il suo Presidente Vittorio Catone, ha formalizzato la proposta ad ITA spa per incrementare i collegamenti a tre frequenze giornaliere, ma ad oggi non vi è stata nessuna risposta dalla compagnia” e concludono: “La diminuzione dei voli tra Linate e Pescara non è più accettabile, dunque chiediamo ogni iniziativa utile affinché ITA spa possa garantire il medesimo servizio erogato prima della sensibile riduzione”- (com/red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it