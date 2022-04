Consiglio Regionale, la nota. Pediatri area vestina, Testa incontra vertici Asl

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ampliare il più possibile il numero dei pediatri in servizio nell’ambito territoriale di Penne, è stato questo il tema dell’incontro odierno che ho svolto insieme con il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, il direttore del personale, Giuseppe Barile, ll direttore sanitario, Antonio Caponetti, ed il direttore amministrativo, Vero Michitelli – precisa la nota online. Parliamo di un ambito che racchiude ben 11 Comuni per 1221 bambini da zero a 6 anni, fascia di età utile a determinare il calcolo delle eventuali carenze dei medici. Attualmente risultano in servizio tre pediatri, di cui uno prossimo alla pensione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal primo maggio, dunque, potrebbe determinarsi un deficit nella somministrazione del servizio con conseguente sovraccarico per gli altri due sanitari operanti sul territorio ed inevitabili disagi per le famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La problematica è stata già affrontata e la popolazione pediatrica dell’area Vestina non subirà nessun inconveniente : si procederà, infatti, all’iscrizione dei bimbi che resteranno ‘scoperti’ nell’elenco speciale dei pediatri, procedura che consentirà di generare una carenza straordinaria con successiva nomina del terzo medico titolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In sostanza in tale ambito territoriale, in base al numero dell’utenza pediatrica, esistono due carenze ordinarie (un pediatra ogni 600 bambini), perfettamente allineate al principio cardine della libera scelta del pediatra, più una carenza straordinaria – previsione contenuta nell’accordo integrativo regionale – che scaturisce dall’esistenza di ulteriori bambini da assistere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La proficua riunione di questa mattina risolve, quindi, a priori, il paventato disservizio in quell’ampia area della provincia di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Nello specifico, i comuni interessati sono: Penne, Farindola, Montebello, Brittoli, Carpineto, Collecorvino, Civitella, Loreto Aprutino, Picciano, Villa Celiera e Vicoli”. La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

