Consiglio Regionale, la nota. Pendolarismo studentesco, Sospiri: Misura finanziata anche per prossimo anno

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La legge regionale sul pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate è stata rifinanziata anche per l’anno scolastico 2025-2026. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, in chiusura dell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza – si legge sul sito web ufficiale. L’organo di vertice dell’Assemblea Legislativa ha votato all’unanimità l’atto con il quale vengono destinati 275mila euro in favore degli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, che durante il periodo scolastico utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Il sostegno, che serve a scontare del 10% gli abbonamenti, è assicurato ai residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e in quelli montani delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sono più di 200 i comuni abruzzesi che beneficiano di questa rilevante misura, che ha l’obiettivo di assicurare a tutti gli studenti una parità di accesso all’istruzione scolastica”, sottolinea Sospiri – precisa la nota online. “Questa preziosa legge – aggiunge – ha il merito di alleggerire le difficoltà che incontrano tanti ragazzi nel raggiungere ogni giorno la sede scolastica”. Lo scorso anno, secondo i dati in possesso degli uffici del Consiglio, sono stati 5.115 i giovani abruzzesi che hanno usufruito dello sconto sugli abbonamenti annuali, mentre sono 7.458 i titoli di viaggio mensili, utilizzati solo nel primo quadrimestre 2024-2025, che hanno beneficiato della riduzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per gli studenti che risiedono nei Comuni inclusi negli elenchi previsti dalla normativa, il sostegno viene applicato automaticamente al momento della sottoscrizione dell’abbonamento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it