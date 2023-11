Consiglio Regionale, la nota. Pepe a D’Annuntiis su strade provinciali Teramo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

“Meraviglia e sconcerta la reazione di D’Annuntiis sulla mia sollecitazione ad intervenire sulla strada provinciale 1/F che collega la Vibrata alla Val Tronto”. Lo scrive il consigliere regionale PD, Dino Pepe, e prosegue: “Pensavo fosse con me e con i tanti cittadini della vallata che quotidianamente percorrono con fatica la strada provinciale – si apprende dalla nota stampa. Pensavo fosse con noi a sollecitare una soluzione prossima – si apprende dal portale web ufficiale. Invece, meravigliando tutti, pensa solo alla polemica politica, alla bagarre elettore dalla quale è ossessionato – riporta testualmente l’articolo online. Pensavo che le iniziative per la soluzione del problema le avesse concordate con l’ex presidente della provincia Di Bonaventura, in carica fino a 10 mesi fa e del suo stesso partito, nonché prossimo candidato insieme a lui nelle file di fratelli d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. E invece no! Nessuna soluzione e ora ci si innervosisce se altri intervengono – aggiunge testualmente l’articolo online. Probabilmente, D’Annuntiis, preso dai cambi di casacca e dai suoi 5 anni fallimentari per la Val Vibrata, a cominciare dall’ospedale per terminare con l’erosione, si infila in una sterile polemica solo di carattere elettoralistico”, conclude Pepe – (com/red)

