Consiglio Regionale, la nota. Pepe: “Domani, in Commissione Sanità, risoluzione su UOC Val Vibrata”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Oggi, dopo l’emersione dei drammatici dati sulla sanità, 120 mila abruzzesi che rinunciano alle cure, 62 mila senza medico di base, liste d’attesa che ledono il diritto alla salute, dopo l’emersione del disavanzo sanitario di 200 milioni e l’aumento delle tasse da parte di Marsilio, è ancora più chiara la volontà del centro destra di far pagare ai cittadini, in modo particolare ai vibratiani, la scellerata gestione della sanità abruzzese”. Scrive in una nota il consigliere regionale PD, Dino Pepe, e continua: “Nelle delibere della Asl di Ottobre 2024 e Gennaio 2025, che recepiscono le volontà della Giunta Marsilio espresse a Dicembre 2023 al momento dell’approvazione della nuova Rete ospedaliera, la scelta per il Presidio di Sant’Omero è chiara: togliere primariati (due su quattro), autonomia e servizi – precisa il comunicato. È evidente che il centro destra in Vibrata batte cassa, riducendo l’offerta sanitaria e la sua qualità.” denuncia il Consigliere Dem. “Voglio ribadire, ancora una volta, che decidere di indebolire un Ospedale di confine qual è quello “Val Vibrata” comporta il rischio concreto di innalzamento della mobilità passiva, già drammaticamente alta nella nostra regione: sono 108 i milioni di euro versati nell’ultimo anno nelle casse di altre regioni – precisa la nota online. Il tentativo di minimizzare su questo colpo inflitto all’Ospedale Val Vibrata è grottesco, le Unità Operative Semplici, infatti, è bene ricordarlo, sono caratterizzate da un’autonomia organizzativa e gestionale limitata, e sono subordinate a strutture complesse, nel caso dell’Ospedale di Sant’Omero dipenderanno da Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ Unità Operativa Complessa, invece, è un’unità organizzativa che si occupa di attività più articolate e complesse ed è caratterizzata da un’autonomia organizzativa e gestionale molto più ampia: tutto ciò si traduce anche e soprattutto in servizi migliori o peggiori per i cittadini” prosegue Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La Risoluzione che discuteremo domani offre a Marsilio e alla Verì l’opportunità di un ripensamento, per un confronto tra Istituzioni, Medici, Operatori sanitari e cittadini, in modo da razionalizzare la spesa sanitaria senza penalizzare servizi e territori e, aggiungo, senza dover mettere le mani nelle tasche degli abruzzesi” conclude Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

