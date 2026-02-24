Consiglio Regionale, la nota. Pepe: dopo anni, rifinanziato progetto “Bottega Scuola”. Ora, subito i bandi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 febbraio 2026 – 10:43(ACRA) – “Dopo anni di richieste formali, interpellanze, risoluzioni ed emendamenti presentati in ogni sessione di Bilancio in Consiglio regionale, finalmente arriva un segnale concreto per il comparto artigiano abruzzese: il rifinanziamento di Bottega Scuola”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ho sollecitato a lungo la Giunta regionale affinché intervenisse con misure economiche mirate a sostegno dell’artigianato, un settore che rappresenta una colonna portante dell’economia abruzzese ma che negli ultimi anni ha sofferto in maniera drammatica, tra crisi economica, aumento dei costi energetici e difficoltà nel ricambio generazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Bottega Scuola” è un progetto triennale sostenuto economicamente dalla Regione che punta a creare nuove figure professionali, favorire la trasmissione delle competenze e accompagnare il rinnovamento della classe imprenditoriale artigianale” aggiunge Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I numeri del comparto sono purtroppo impietosi e descrivono un settore in sofferenza, con imprese che chiudono e difficoltà sempre maggiori nel reperire manodopera qualificata – viene evidenziato sul sito web. Ripristinare “Bottega Scuola”, strumento che in passato ha dato risultati importanti ma che non era stato più rifinanziato, significa offrire una concreta boccata d’ossigeno al mondo artigiano” prosegue il Consigliere – Secondo Pepe, la misura ha un duplice valore: “Da un lato incentiva gli imprenditori ad assumere giovani, riducendo il rischio economico nella fase iniziale; dall’altro consente ai ragazzi di acquisire competenze tecniche direttamente sul campo, attraverso un percorso di formazione qualificata e di affiancamento professionale – si apprende dalla nota stampa. È così che si tutela il saper fare artigiano e si costruisce occupazione stabile”. Il Consigliere PD sottolinea infine l’importanza della collaborazione istituzionale: “Bene ha fatto l’Assessora Magnacca a recuperare e rifinanziare con 1 milione e 100 mila euro questo strumento che io, insieme alle associazioni di categoria, invocavo da anni”. “Ora – conclude Pepe – è fondamentale monitorare l’attuazione del provvedimento e garantire tempi rapidi nell’emanazione dei bandi, affinché le imprese possano programmare le assunzioni e i giovani possano cogliere questa opportunità di formazione e lavoro”. (com/red)

