Consiglio Regionale, la nota. Pepe: Dopo la nostra Risoluzione Marsilio promette i rimborsi sullo spiaggiato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 aprile 2026 – 12:20- “Ieri, in Seconda Commissione, la maggioranza ha assicurato a tutti i 19 Comuni della costa abruzzese il rimborso dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti spiaggiati – precisa il comunicato. Le rassicurazioni sono arrivate attraverso la lettura di una risposta della Giunta da parte della consigliera Marilena Rossi, ribadite dal Presidente Emiliano Di Matteo – recita il testo pubblicato online. Tuttavia, la stessa maggioranza ha deciso di bocciare la risoluzione presentata dalle opposizioni su questo tema e sottoscritta dai colleghi Pavone, Cavallari, Blasioli e Paolucci – Una scelta che lascia perplessi, soprattutto perché la risoluzione proponeva interventi concreti e immediati: – lo stanziamento di risorse economiche straordinarie per i Comuni maggiormente colpiti, al fine di coprire sia i costi già sostenuti sia quelli necessari per completare le operazioni di pulizia; – il potenziamento degli interventi operativi, con supporto tecnico, logistico e amministrativo agli enti locali e una maggiore rapidità nelle azioni di rimozione e smaltimento; – l’attivazione di un tavolo politico-istituzionale permanente tra Regione, Comuni ed enti competenti, per monitorare costantemente la situazione e definire ulteriori azioni condivise – si apprende dalla nota stampa. Su un tema così delicato, dopo la presentazione della risoluzione, erano intervenute a sostegno anche ANCI e ALI, associazioni dei Comuni che hanno evidenziato l’urgenza della questione alla luce dei danni causati dal maltempo di marzo e aprile e dell’imminente avvio della stagione balneare – si apprende dalla nota stampa. Come già accaduto per la vicenda del pedaggio A14, anche in questo caso la risposta del centrodestra è stata che la questione è “superata”: i costi verranno rimborsati ai Comuni – precisa la nota online. Ora non resta che attendere che alle parole seguano i fatti, con il rimborso effettivo ai 19 Comuni costieri e che, a differenza di quanto accaduto sull’A14, questa volta gli impegni vengano davvero mantenuti”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it