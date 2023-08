Consiglio Regionale, la nota. Pepe e Paolucci (PD) su nuovo ospedale Teramo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Il comunicato congiunto dei consiglieri regionali PD, Dino Pepe e Silvio Paolucci, dedicati alle tematiche della sanità regionale: “Martedì scorso si è tenuto un incontro tra il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. Le dichiarazioni della Verì a margine del confronto hanno riacceso nel Capoluogo un animato dibattito sulla localizzazione del nuovo Ospedale, riproponendo lo schema già noto di chi sostiene l’opportunità che il nosocomio resti a Villa Mosca e chi invece ritiene più adatto il sito di Piano D’Accio – Una discussione alla quale la Città partecipa con passione, giustamente, pensando che la Regione abbia davvero intenzione di migliorare l’offerta sanitaria del nostro territorio anche con la costruzione di nuove strutture per ospitare i servizi – Peccato che non sia così. In verità, quello del nuovo Ospedale di Teramo, se stiamo agli atti e ai documenti prodotti dalla Giunta Marsilio, è il più odioso tra gli inganni prodotti da questo centro destra regionale – si apprende dalla nota stampa. In questi 5 anni di governo regionale non è stato aggiunto un solo euro ai 121 milioni stanziati dalla precedente Giunta di centro sinistra e, come è noto, la somma disponibile non copre la costruzione di una nuova struttura, al di là del sito che verrà scelto – recita il testo pubblicato online. Non basta, non sono rintracciabili in Regione atti che dicano ai teramani con quali risorse, quando e quale Ospedale dovrebbe essere realizzato – riporta testualmente l’articolo online. Le uniche certezze in ambito sanitario che il duo Marsilio- Verì ha prodotto sono i dati impietosi sulla mobilità passiva, le insopportabili liste d’attesa e le inefficienze dei Pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Abbiamo più volte sollevato, da consiglieri d’opposizione, la necessità che la Regione si esprimesse sul tema in maniera chiara, non con parole vuote e vane promesse da campagna elettorale, ma con atti, i soli con cui una forza di governo responsabile parla ai cittadini, su quale sanità volesse mettere in campo per la nostra provincia, su quale programmazione avesse deciso di sviluppare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non abbiamo ricevuto risposte – si apprende dalla nota stampa. Oggi stiamo discutendo sul dove costruire un nuovo ospedale che semplicemente non verrà costruito perché mancano atti e fondi – aggiunge la nota pubblicata. A nulla servirà il tentativo maldestro della Verì di scaricare responsabilità su altri Enti: “le Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità nell’ambito territoriale di propria competenza”. La Regione ha ammesso il rischio di perdere i finanziamenti – aggiunge la nota pubblicata. Avrebbe dovuto ammettere che ciò avviene per la propria incapacità di approvare una rete ospedaliera e di reperire le risorse – D’altra parte a rilevare le colpe della Regione sull’edilizia sanitaria è proprio la Corte dei Conti, non c’è spazio per ricostruzioni fantasiose – Bene fa il Sindaco di Teramo a prevedere un Consiglio straordinario dedicato al nuovo ospedale, magari è l’occasione che tutti aspettano per far sì che la Giunta Marsilio produca qualcosa di concreto o quantomeno venga a spiegare ai teramani che non è stato in grado di programmare nulla”. (com/red)

