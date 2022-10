Consiglio Regionale, la nota. Pepe: litigi del cdx danneggiano i lavoratori IZS

- Advertisement -

– “Sono ancora litigi e scontri interni al centro destra, soprattutto tra Fratelli d’Italia e Lega, a prevalere nelle decisioni della maggioranza regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Commissione Sanità, la Risoluzione a mia firma, che consente di erogare ai lavoratori dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo la premialità legata alle attività svolte nella fase dell’emergenza Covid, è stata approvata con voto unanime dei presenti – Oggi i Sindacati sono stati costretti a sollecitare un incontro con il Presidente Marsilio per chiarire la posizione della Regione su questa vicenda – viene evidenziato sul sito web. A questo punto è chiaro che l’Assessore Verì agisca senza neppure ascoltare la sua maggioranza che, con chiarezza, ha accolto la mia Risoluzione nella Commissione presieduta da Quaglieri”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Pd Dino Pepe che aggiunge: “È inaccettabile che i lavoratori paghino il conto di una litigiosità del centro destra che nulla ha a che fare con gli interessi dei cittadini e con il bene dell’Abruzzo – L’ultimo incontro con i sindacati c’è stato a fine luglio – A distanza di 3 mesi nulla è stato fatto per tutelare un diritto di chi ha lavorato con professionalità, impegno e dedizione durante la pandemia”. (com/red)

