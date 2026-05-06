- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Maggio 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, la nota. Pepe: necessaria visita ispettiva a Centro Salute Mentale...
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pepe: necessaria visita ispettiva a Centro Salute Mentale di Sant’Egidio alla Vibrata

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 maggio 2026 – 11:17- “Il Comitato civico per la tutela dell’ospedale Val Vibrata, qualche settimana fa, attraverso un comunicato stampa, ha puntato i riflettori sulle criticità del Centro di Salute Mentale di Sant’Egidio alla Vibrata e del Centro Diurno, segnalando una situazione che desta crescente preoccupazione tra cittadini e operatori del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Criticità sono state sollevate anche dal sindacato”. Lo scrive il consigliere regionale PD, Dino Pepe, e aggiunge: “La struttura rappresenta un presidio essenziale per l’assistenza psichiatrica sul territorio vibratiano, svolgendo un ruolo chiave nella presa in carico dei pazienti e nel supporto alle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Proprio per questo, il suo servizio è considerato imprescindibile per garantire interventi adeguati e continuità terapeutica”. Pepe sottolinea la necessità di un intervento della Regione Abruzzo, “sempre più distante – a suo dire – dalle aspettative della nostra vallata”. “Un’azione di sostegno potrebbe contribuire a migliorare il servizio – sottolinea il Consigliere – considerato anche che oltre 15 operatori hanno lasciato la struttura per trasferirsi in altre sedi”. Secondo Pepe, il tema si inserisce in un quadro più ampio segnato dai tagli alla sanità, che nel territorio vibratiano avrebbero avuto un impatto particolarmente significativo – riporta testualmente l’articolo online. “In questo contesto – osserva – richieste come questa, cioè quella di non indebolire il Centro di Salute Mentale e il Centro Diurno, rischiano di rimanere inascoltate – L’impressione è che la giunta regionale stia progressivamente abbandonando non solo l’ospedale, ma anche l’intera rete dei servizi territoriali”. “Una situazione che, se non affrontata in tempi brevi, potrebbe avere ripercussioni importanti non solo sugli operatori, ma soprattutto sui pazienti, che necessitano di percorsi di cura continuativi, personalizzati e multidisciplinari – precisa la nota online. Il rischio è quello di un progressivo impoverimento dell’offerta, con conseguente aumento del disagio sociale e sanitario”. “Proprio per questo, su un tema così delicato come quello della salute mentale, ho raccolto l’appello del Comitato”, prosegue Pepe – “Intendo effettuare una visita ispettiva per sostenere personalmente il Centro di Sant’Egidio e mettere a disposizione il mio ruolo di consigliere e di componente della V Commissione Sanità del Consiglio regionale, contribuendo a superare le criticità segnalate”. L’obiettivo della visita sarà quello di verificare direttamente le condizioni della struttura, ascoltare operatori e utenti e raccogliere elementi utili per promuovere interventi mirati, sia sul piano organizzativo sia su quello delle risorse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Nel frattempo – si legge in conclusione nella nota – dal territorio si leva la richiesta di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, affinché venga garantita la piena operatività di un servizio considerato fondamentale per la tutela della salute mentale e per la coesione sociale dell’intera comunità vibratiana”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it