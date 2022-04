Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su Casa di riposo De Benedictis (Atri)

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “È di ieri la notizia di 20 dipendenti, addetti alla refezione presso la Casa di riposo De Benedictis, senza stipendio da tre mesi – aggiunge la nota pubblicata. Altri lo ricevono ma in ritardo – Le Cooperative attendono mesi il pagamento delle loro fatture e sono costrette a scoprirsi in banca – viene evidenziato sul sito web. Una situazione incresciosa che evidenzia un quadro economico e finanziario ancora fortemente compromesso” commenta il Vice Capogruppo del Partito Democratico, Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Eppure sono trascorsi già tre mesi e mezzo dei sei a disposizione del Commissario nominato dalla Giunta Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Ricordiamo, fu un atto incomprensibile quello della Giunta regionale: praticamente commissariava se stessa in quanto pochi mesi prima la Marsilii aveva nominato la presidente Cantore e poi fu commissariata dallo stesso Marsilio con un componente dello stesso cda – si legge sul sito web ufficiale. Una confusione politica e un conflitto costante tra Lega e FdI che si riscontra in tanti settori: trasporti, turismo, lavori pubblici, sanità. Inoltre, l’Assessore Pietro Quaresimale già a dicembre annunciava importanti risorse proprio per la Casa di riposo teramana – viene evidenziato sul sito web. Risorse confermate anche quasi due mesi fa, all’indomani della mia visita ispettiva del 14 Febbraio, effettuata insieme al collega Paolucci, in cui avevamo espresso preoccupazione per le ricadute che la situazione economica avrebbe potuto avere sui cittadini-utenti e sul personale” prosegue Dino Pepe e conclude “3 i milioni di euro, dei 7 complessivi di fondi, che Quaresimale dava per assegnati alla Casa di riposo De Benedictis di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. C’è da chiedersi, leggendo le notizie di questi giorni, dove siano finiti”. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it