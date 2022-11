Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su Centro Alzheimer a Giulianova (TE)

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– Si dice soddisfatto il consigliere regionale Dino Pepe dell’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale di Giulianova, della mozione proposta da Franco Arboretti sul Centro Alzheimer di Bivio Bellocchio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho sollevato settimane fa il problema della destinazione della struttura giuliese, consapevole dell’importanza che un Centro di riferimento regionale può avere per i malati e per le loro famiglie” commenta Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ho già avuto modo di segnalare, purtroppo, come tutti i dati nazionali diano in crescita le persone colpite da questo morbo e la necessità di supportare chi si prende cura di loro – recita il testo pubblicato online. Voglio ricordare ancora una volta che, nei primi mesi del 2018 con la pubblicazione del piano di programmazione sulle strutture residenziali pubbliche socio-sanitarie, voluto dall’allora Giunta regionale di centrosinistra, si destinava da parte della Asl la struttura di residenza sanitaria di Bivio Bellocchio a Giulianova a riferimento regionale per i malati di Alzheimer, con una capienza di 45 posti – È fondamentale che questa destinazione resti e che la struttura possa al più presto essere operativa” aggiunge Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Alla mia Interpellanza all’Assessore Verì in Regione, si aggiunge oggi questa mozione del Consiglio comunale di Giulianova che rafforza un fronte consapevole di quanto questa struttura sia opportuna e necessaria – si legge sul sito web ufficiale. Per la prossima settimana organizzeremo una manifestazione nei pressi della struttura per ribadire l’importanza del Centro Alzheimer. Rammarica che Marsilio e Verì, in queste settimane, siano impegnati in una lotta di poltrone che sta paralizzando commissioni e Consiglio anziché occuparsi di questioni come questa, che incidono sulla vita di tanti cittadini” conclude Pepe – (com/red)

E' quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo.