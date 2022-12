Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su centrodestra e fondi post sisma

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “E una vera e propria gara ad accaparrarsi meriti, quella che i consiglieri regionali di centrodestra stanno facendo da settimane sui fondi stanziati dal Governo precedente e destinati al fondo complementare PNRR, di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, che in Abruzzo e in provincia di Teramo ha prodotto la programmazione di interventi importanti e lungamente attesi. La preoccupazione che le opere pianificate non vengano attribuite all’attuale governo regionale è talmente alta tra le fila del centro destra che abbiamo assistito a un gran numero di comunicati per elogiare Marsilio e risposte rabbiose contro chi ha ringraziato, giustamente, Giovanni Legnini per aver svolto un lavoro impeccabile in grado di portare sui territori risorse e opere fondamentali” sottolinea il consigliere regionale Dino Pepe “Una risposta ad hoc mi è stata riservata dal sottosegretario D’Annuntiis il quale, mentre l’erosione ingoia porzioni di spiagge e stabilimenti, mentre la Regione revoca i fondi per il ponte sul Tronto e Prati di Tivo resta chiusa, tutte deleghe sue, non trova altro modo per impegnare il tempo se non raccontandoci quanto siano bravi nel centro destra – si legge sul sito web ufficiale. Quando ha cambiato partito ha annunciato anche un cambio di passo che stiamo ancora aspettando” prosegue il Consigliere Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Che a D’Annuntiis, Marsilio e per ultimo Cipolletti piaccia o meno, la seria programmazione portata avanti dal Commissario Legnini è la sola boccata d’ossigeno degli ultimi anni per tanti territori a partire dalla Val Vibrata, dove i 10 milioni per ristrutturare la Casa di Riposo segnano la differenza, lo ribadisco, tra chi sentenzia chiusure e chi lavora per il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tentativo, poi, di descrivere il ruolo del Commissario come quello di un passacarte fa sorridere tutti gli abruzzesi” conclude Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

