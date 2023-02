Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su licenziamenti Crua Avezzano (AQ)

- Advertisement -

– “Ho chiesto alla Conferenza dei capigruppo della Regione Abruzzo di occuparsi, da subito, della vicenda dei lavoratori del Centro Unico di Ricerca Abruzzese (CRUA) che nelle scorse ore hanno ricevuto le lettere di licenziamento”. Questo il commento del vice-capogruppo del Partito Democratico Dino Pepe che ha aggiunto: “Ho già avuto modo di incontrare una delegazione di lavoratori, accompagnati dalle sigle sindacali, e da subito mi sono attivato per trovare una soluzione immediata su tale problematica tanto da chiedere all’intero Consiglio regionale di seguire questa vicenda da vicino e salvaguardare i livelli occupazionali – Da sempre ho seguito le sorti del Centro di Avezzano – Questo è il peggiore epilogo per il centro di eccellenza di ricerca in agricoltura abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questi anni il centrodestra alla guida della nostra regione, non si è mai occupato di rilanciare seriamente la struttura della Marsica tanto da disattendere anche il piano economico e finanziario di risanamento approvato dalla giunta Marsilio e non riuscire a promuovere servizi essenziali per il mondo agricolo del Fucino – riporta testualmente l’articolo online. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte alle mancate promesse dell’assessore Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa del Crua – conclude Pepe – è una vicenda molto seria, chiediamo alla maggioranza di passare dagli annunci ai fatti, di ritirare le procedure di licenziamento e proporre un piano ordinato di rilancio della struttura e di salvaguardia dei livelli occupazionali”. (com/red)

