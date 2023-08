Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su pdl “Castelli Città della Ceramica”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Ringrazio innanzitutto il Presidente Camillo D’Angelo e il Consigliere provinciale Luca Lattanzi per aver dato impulso a questa mia iniziativa” esordisce Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In considerazione della affermata tradizione storica nella produzione di ceramiche artigianali, modellate e dipinte a mano, la Regione Abruzzo, riconosce Castelli come “Città della Ceramica artigianale abruzzese”. Questo è quanto messo nero su bianco dal consigliere regionale Dino Pepe che ha presentato come primo firmatario un progetto di legge che ha già trovato il sostegno del collega Sandro Mariani, sottoscrittore della proposta – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa legislativa si prefigge inoltre di tutelare, valorizzare e promuovere la storia e lo stile delle lavorazioni delle maioliche stesse – La proposta di legge regionale, che si auspica posso trovare l’adesione di altri consiglieri regionali a partire proprio da quelli della provincia di Teramo, verrà posta in discussione delle commissioni consiliari competenti già nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. “Dopo un confronto con il Sindaco e l’amministrazione comunale” dichiarano Pepe e Mariani “abbiamo inteso presentare questa iniziativa legislativa che ha molteplici valenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In prim’ordine, l’obiettivo è quello di conferire a Castelli, attraverso una legge regionale, il riconoscimento di ‘Città abruzzese della Ceramica’. Questo, proprio in considerazione della tradizione millenaria della produzione dell’arte ceramica – viene evidenziato sul sito web. Altri punti cardine, ”rimarcano i consiglieri Pepe e Mariani “sono quelli legati: alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale anche secondo elementi di innovazione ispirati alla tradizione e quello indispensabile della promozione del prodotto ceramico anche con finalità di sostegno al tessuto socio-economico locale e regionale – si apprende dalla nota stampa. In questo ambito fondamentale risulterà anche l’accoglimento da parte della Regione del ripristino dei fondi per i progetti “bottega-Scuola” che danno ossigeno agli artigiani e permettono la formazione di tanti giovani, assicurando così un continuo ricambio generazionale – Infine la proposta di Legge prevede il potenziamento dei percorsi formativi del Liceo Artistico ‘F. A. Grue’ di Castelli, punto di riferimento indiscutibile per i futuri ceramisti – Attraverso il sostegno al Liceo castellano passa il futuro della preziosa arte qui custodita e tramandata”. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Rinado Seca e dalla Consigliera comunale Alessia Di Stefano che hanno aggiunto: “nella legge viene anche riconosciuta la mostra mercato dell’artigianato ceramico castellano come manifestazione di interesse regionale – Questo è un segnale importante di attenzione verso la storia della nostra intera comunità e di sostegno, anche economico, ad un evento annuale, giunto alla 59esima edizione, che è tra quelli più antichi d’Abruzzo oltre che quello che maggiormente celebra i prodotti artigianali regionali”. (com/red)

