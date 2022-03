Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su rimborsi danni mareggiate

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “In considerazione di quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 10 del 2020, il Consiglio regionale ha deliberato, oltre un anno e mezzo fa, lo stanziamento di un milione di euro a favore delle imprese balneari colpite dai fenomeni delle mareggiate” ricorda il Vice Capogruppo Regionale del Partito Democratico, Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nel 2019 dopo i fenomeni straordinari che nel mese di novembre misero a dura prova, provocando danni ingenti, le imprese titolari di concessioni demaniali, il Consiglio approvò la mia proposta e decise di sostenere gli imprenditori che avevano dovuto affrontare costi imprevisti e onerosi per le proprie attività. Nonostante siano passati quasi due anni nessuna delibera è stata approvata dalla Giunta di centro destra per l’erogazione di questi rimborsi, quando, per la stipula della convezione di 6 anni e di milioni di euro con il Napoli calcio ci è voluto ben poco, sottolinea Pepe e aggiunge “Un ritardo grave e ingiustificato che denota, ancora una volta, la poca attenzione di Marsilio alle esigenze e alle sofferenze dei territori. Un impegno che ancora non viene onorato nonostante la costa sia ancora martoriata dalle mareggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo notiamo che si continua a litigare per le poltrone e a non dare risposte concrete ai balneatori” prosegue Pepe, “nonostante le nostre interpellanze all’Assessore Campitelli e al Presidente Marsilio ancora non vengono stabiliti i criteri di richiesta per questi aiuti economici. Adesso più che mai c’è bisogno di questo sostegno vista anche la grave mancanza di interventi concreti di contrasto all’erosione e la grave sfiducia del settore connessa alle concessioni che scadono nel 2023. Un appello accorato, a questo punto, lo rivolgo al Presidente Marsilio: approvi la delibera per quanto riguarda le modalità della concessione del milione di euro in modo da dare un po’ di respiro ad un comparto turistico martoriato” conclude Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

