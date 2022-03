Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su ritardi ristori imprese abruzzesi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Le imprese abruzzesi dicono basta alle promesse mai mantenute della Giunta Marsilio, lo fanno lamentando le immense difficoltà della pandemia, che gravano interamente su imprenditori e artigiani, e l’assoluta assenza della Regione” esordisce così il vicecapogruppo regionale del Partito Democratico, Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I settori turistico e della ristorazione, 3000 imprese, sono rimasti silenziosamente in attesa per mesi dopo gli annunci del mese di maggio 2021 da parte della Giunta regionale che assicurava ristori per 10 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Una attesa vana perché nessun provvedimento è stato assunto per concretizzare tale promessa” prosegue Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Alle imprese sono rimasti solo difficoltà di accesso al credito e il peso della fine della moratoria di mutui e tasse – Una situazione che necessita immediatamente di un intervento perché a rischio c’è il tessuto produttivo della nostra Regione e la tenuta di comparti strategici oltre alla preoccupazione di centinaia di famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Raccogliendo l’allarme lanciato oggi da Casartigiani, C.I.A.A.I., CNA, CONFAPI, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti, ho già assunto una iniziativa per chiedere al Presidente della Giunta di riferire in Consiglio regionale le cause dei ritardi e cosa intende fare per sbloccare i fondi” conclude il Consigliere regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

