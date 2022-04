Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su segnale tv Val Vibrata e Val Fino

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “È mia intenzione presentare con urgenza una risoluzione su questa vicenda che penalizza buona parte della Provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. È necessario coinvolgere l’intero Consiglio regionale su una problematica che merita la dovuta attenzione e che, se non risolta, provocherebbe un disservizio odioso e incomprensibile a danno dei cittadini della Val Vibrata e della Val Fino” dichiara il vicecapogruppo regionale del Partito Democratico, Dino Pepe – “Ci apprestiamo a risintonizzare i nostri apparecchi per continuare a vedere i diversi canali e l’intera offerta televisiva, dopo la ridistribuzione delle frequenze nella nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nuovo piano di rete, predisposto da Ei Towers e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, non prevede però una adeguata copertura nella Vallata del Fino e in Val Vibrata, così come viene invece puntualmente garantita nelle altre province abruzzesi” mette in evidenza Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Bisogna ricordare che le due Vallate in questione hanno già avuto storicamente problemi di ricezione di canali tv e interruzioni continue della visione a causa di impianti obsoleti e posti in zone non adeguate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa nuova trasformazione digitale rappresenta dunque l’occasione per restituire dignità a queste due importanti aree della provincia di Teramo e a tanti cittadini, assicurando loro la possibilità di usufruire, come tutti i cittadini italiani, del servizio pubblico, garantito anche attraverso la visione di canali televisivi delle tv locali” conclude Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

