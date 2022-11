Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su sovraffollamento dei Pronto Soccorso

- Advertisement -

(ACRA) – Inizia domani, con la visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giulianova, il giro di ispezioni programmato dal consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il Pronto Soccorso rappresenta sul territorio il primo punto di riferimento per i bisogni sanitari urgenti dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Il buon funzionamento di questi presidi è una assoluta priorità che va perseguita, innanzitutto, predisponendo strumenti efficaci e in grado di assicurare una buona qualità del servizio, una netta riduzione dei rischi per i pazienti e un ambiente di lavoro sereno per gli operatori – Le tante criticità sollevate da utenti e personale negli ultimi mesi, soprattutto a causa di una condizione di sovraffollamento della maggior parte dei presidi di Pronto Soccorso del nostro territorio, mi hanno spinto a promuovere una serie di visite ispettive per un confronto con medici, infermieri e operatori” precisa il Consigliere Pepe e conclude: “Queste visite saranno il riferimento fondamentale per avanzare proposte in Consiglio regionale e per rappresentare le istanze di chi quotidianamente vive le esigenze e le criticità di questi insostituibili presidi”. (com/red)

