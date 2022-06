Consiglio Regionale, la nota. Pepe: primo passo per il porto di Giulianova

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Apprendo con soddisfazione dalla stampa e dalle dichiarazioni del Presidente dell’Arap, che entro settembre il Porto di Giulianova tornerà alla normalità con il completamento dei lavori riguardanti le torri-faro – È un primo passo positivo che ho più volte sollecitato nei miei tanti interventi sul Porto giuliese” dichiara il Vicecapogruppo regionale del Partito Democratico, Dino Pepe – “Restano gravi criticità, tra tutte il completamento dei lavori infrastrutturali e il problema dell’insabbiamento che rappresenta un costante pericolo e ostacolo per le barche in entrata e in uscita dal porto – aggiunge testualmente l’articolo online. Spero che il mio intervento possa sollecitare la Giunta regionale, anche in questo caso, e portare ad una soluzione nel più breve tempo possibile” conclude Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

