Consiglio Regionale, la nota. Pepe: “Regione dice no ad artigiani e sindaci”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ieri si è svolto il Consiglio regionale che ha visto al centro dei lavori l’assestamento di bilancio – recita il testo pubblicato online. Al documento presentato ho proposto due emendamenti che permettessero di impegnare risorse su due questioni già dibattute in Consiglio: il rifinanziamento del progetto “Bottega Scuola” a favore dell’artigianato abruzzese e il sostegno economico ai 19 Comuni costieri alle prese con lo smaltimento dello spiaggiato nei mesi di maggio e giugno scorsi, conseguenza delle inconsuete mareggiate verificatesi” scrive in una nota il consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In precedenza le due questioni erano state oggetto rispettivamente di una mia Interpellanza e una Risoluzione che avevano incontrato il favore del Consiglio regionale con l’assunzione di impegni per entrambe le tematiche – Su “Bottega Scuola” l’Interpellanza aveva già permesso un’ampia discussione e la condivisione dello strumento con l’Assessore regionale di riferimento, considerata la profonda crisi del settore evidenziata dai numeri che, impietosi, ci dicono che la nostra regione è la più colpita dal crollo delle attività artigianali. L’Abruzzo, infatti, è la prima tra le regioni italiane per perdite di titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane e la provincia di Teramo la terza nel Paese, come rivelato dai dati di iscrizioni all’INPS. Anche la mia Risoluzione a favore dei Comuni costieri, che dava voce e raccoglieva diversi appelli rivolti dagli amministratori locali, dall’Anci Abruzzo e dagli operatori del settore alla Regione perché intervenisse immediatamente per sostenere economicamente le operazioni eccezionali resesi necessarie dopo i noti eventi atmosferici, era stata approvata all’unanimità da parte dei Consiglieri regionali” prosegue il Consigliere PD. “Ieri, però, la maggioranza regionale ha respinto i miei due emendamenti, 1milione di euro per “Bottega Scuola” e 500mila euro per i Comuni della costa, privilegiando altri temi e ignorando gli impegni assunti in precedenza – viene evidenziato sul sito web. Una scelta politica non condivisibile, considerate le tante difficoltà sopra esposte, della quale il centro destra dovrà rispondere spiegando ad artigiani e Sindaci che le loro richieste, evidentemente, non rappresentano delle priorità. Briciole, è proprio il caso di definirle così, anche quelle che sono state destinate al comparto agricolo, nonostante l’assestamento di bilancio varato ieri dal centro destra abbia riguardato risorse pari a 13 milioni di euro” conclude Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

