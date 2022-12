Consiglio Regionale, la nota. Pepe sosterà Bonaccini alla segreteria del PD

- Advertisement -

– “Sosterrò convintamente Stefano Bonaccini come Segretario nazionale del Partito Democratico” dichiara il Consigliere regionale Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono convinto, come Bonaccini, che il PD debba tornare ad essere un grande partito popolare, radicato nella società, perno di un nuovo centrosinistra capace di battere le destre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa fase congressuale ci offre un momento di riflessione e confronto preziosi per avviare un nuovo percorso chiaro sui temi e per ridisegnare con contorni ben definiti l’identità del più grande partito del centro sinistra nel nostro Paese” prosegue Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo davanti a noi diverse sfide, la più grande resta quella di riuscire a costruire un Partito che discute, elabora, coinvolge e le cui decisioni sono sempre sintesi del tutto e mai imposizioni di una parte – Un Partito capace di occupare lo spazio del centro sinistra e di rappresentare esigenze e richieste di tanti cittadini – Ho sempre pensato, inoltre, che la pluralità fosse una risorsa fondamentale della nostra Comunità, per questo apprezzo sinceramente la scelta di Elly Schlein e Paola De Micheli di mettere a disposizione la loro esperienza e di candidarsi” aggiunge Dino Pepe e conclude: “Abbiamo un grande lavoro da fare insieme a militanti, simpatizzanti e amministratori locali e, come ha ben detto Stefano Bonaccini, il congresso sarà solo l’inizio”. (com/red)

