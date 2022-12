Consiglio Regionale, la nota. Pepe su Centro Alzheimer di Giulianova

- Advertisement -

– Il consigliere regionale Dino Pepe giudica “deludente” la risposta data dall’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì alla interpellanza discussa oggi relativamente alla destinazione della struttura di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. “Nella replica – ha dichiarato Pepe – mi è stato detto che qualunque iniziativa riguardante la struttura di Bivio Bellocchio, non potrà essere attivata prima della prossima primavera – si legge sul sito web ufficiale. Dopo 46 mesi di Governo Marsilio, non solo quindi la struttura di Giulianova non ospiterà il Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer ma si corre il rischio di far diventare una sede che ha garantito servizi sanitari in piena emergenza Covid una vera e propria cattedrale nel deserto – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono particolarmente rammaricato, il nostro territorio ancora una volta è marginale nelle scelte strategiche di questo Governo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avere a Giulianova il centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer è molto importante sia per il servizio specifico sia per rafforzare l’offerta sanitaria in provincia di Teramo – Avevo posto dei quesiti ben precisi anche in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali oltre che tempi certi per la destinazione della struttura di Bivio Bellocchio – recita il testo pubblicato online. Purtroppo sono state deluse le aspettative di famiglie e lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Non riusciamo veramente a capire le scelte della Asl di Teramo e della Regione Abruzzo di tenere ferma e sospesa l’attività senza indicare una precisa destinazione di quella struttura per molti mesi”. (com/red)

