Consiglio Regionale, la nota. Pepe su Poliambulatorio Cellino Attanasio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il poliambulatorio di Cellino Attanasio non è mai stato attivato dalla Regione, nonostante rassicurazioni e promesse che si rincorrono dal 2022” scrive in una nota il consigliere regionale Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Il caso di Cellino è l’emblema di come Marsiilio e Verì interpretino la medicina del territorio: annunci vuoti che non si traducono mai in servizi – precisa il comunicato. In questi anni, insieme al Sindaco di Cellino Attanasio, abbiamo più volte chiesto spiegazioni sui ritardi, ho depositato Interrogazioni e sollecitato l’attivazione del Poliambulatorio – Le risposte ottenute dall’Assessore Verì sono sempre state di rassicurazione, annunciando più volte una apertura ormai prossima – viene evidenziato sul sito web. Intanto sono state celebrate varie tornate elettorali, regionali e amministrative” prosegue Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Dopo due anni di attesa è chiara a tutti l’inadeguatezza dell’assessore, bocciata dagli stessi elettori e tornata in giunta da esterna solo grazie al presidente Marsilio – La messa in funzione del Poliambulatorio di Cellino Attanasio, come ho detto più volte, risponde al criterio di rafforzamento della medicina territoriale offrendo un punto di riferimento sanitario ai residenti, senza costringerli a scegliere il proprio medico fuori dal territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune ha individuato la struttura, di proprietà della Asl e i Medici di base hanno dato la propria disponibilità a garantire un servizio continuativo, non è più tollerabile il continuo rinviare della Regione” aggiunge il Consigliere Dem. “Faccio un ultimo appello alla maggioranza regionale : non è più tempo di replicare con l’ennesima promessa di apertura, sarebbe ridicolo – Invitateci all’inaugurazione!” conclude Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

