Consiglio Regionale, la nota. Pepe su riconoscimento alla città di Castelli

– “L’approvazione definitiva della legge regionale per il riconoscimento di Castelli come città della ceramica abruzzese potrebbe arrivare già dal prossimo Consiglio regionale”. Lo rende noto Dino Pepe promotore della iniziativa che aggiunge: “Nell’esprimere soddisfazione per il voto unanime che la mia proposta ha raccolto oggi in commissione voglio ringraziare pubblicamente tutti i colleghi della quinta commissione, a partire dal Presidente, che hanno sottoscritto e sostenuto questa norma che valorizza un patrimonio artistico e artigianale abruzzese unico del suo genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella legge” ricorda Pepe “sono ben incardinati principi fondamentali come: la tutela delle produzioni di ceramiche artistiche e tradizionali anche ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive realizzate secondo forme, decori, tecniche e stili; la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’affermata tradizione ceramica anche secondo innovazioni ispirate alla tradizione e la promozione del prodotto ceramico soprattutto con finalità di sostegno al tessuto socio-economico locale e regionale – si apprende dalla nota stampa. A questo si aggiunge anche il sostegno economico e il riconoscimento, come manifestazione di interresse regionale, della Mostra Mercato dell’Artigianato ceramico castellano e il potenziamento dei percorsi formativi attuati dal Liceo Artistico ‘F.A. Grue di Catelli’. Sono fiducioso” ha concluso Pepe “che questo ampio consenso tra le forze politiche venga confermato anche nella prossima seduta del Consiglio regionale dando l’ok definitivo alla proposta”. (cocm/red)

