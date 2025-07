Consiglio Regionale, la nota. Pepe su riduzione fondi a cultura e sport: “Tagli drastici alla Coppa Interamnia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La notizia del drastico taglio ai fondi destinati alla Coppa Interamnia, storica manifestazione internazionale di pallamano che da oltre 50 anni anima la città di Teramo e porta nel cuore dell’Abruzzo atleti e delegazioni da tutto il mondo, rappresenta un durissimo colpo non solo per lo sport, ma per l’identità culturale e il prestigio internazionale della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel piano di riduzione delle spese annunciato dalla Giunta regionale a guida Marsilio per far fronte al disavanzo sanitario milionario, un deficit che fino al 2024 è stato sistematicamente ignorato e mai comunicato con trasparenza, la Coppa Interamnia subisce un taglio pari all’86% del proprio contributo pubblico regionale: si passa dai circa 33.000 euro del 2024 a poco più di 4.000 euro nel 2025 e anni a seguire” spiega il consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Una scelta incomprensibile e miope, che penalizza una delle manifestazioni più rappresentative dell’Abruzzo nel mondo – Proprio per il valore di inclusione, pace e dialogo tra i popoli, la Coppa Interamnia ha portato a Teramo il prestigioso riconoscimento di “Città aperta al mondo” da parte dell’UNICEF”, aggiunge il Consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Comprendo la necessità di razionalizzare le spese ma, come abbiamo denunciato questa mattina in conferenza stampa con il Capogruppo Paolucci e al Segretario PD Marinelli, ritengo inaccettabile che si scelga di colpire manifestazioni che hanno una ricaduta positiva sul territorio e che promuovono i valori dell’incontro, della cooperazione e della crescita delle giovani generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Tagliare la Coppa Interamnia in questo momento storico è una ferita al cuore dell’Abruzzo e alla sua reputazione nel mondo, oltre ad essere l’ennesimo taglio alla provincia di Teramo che evidentemente ha una presenza debole nella Giunta Marsilio” conclude Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

