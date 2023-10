Consiglio Regionale, la nota. Pepe su sanità teramana: “Declassamenti e tagli”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il consigliere regionale PD, Dino Pepe, commenta il piano di definizion della rete sanitaria regionale recentemente approvato dalla Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. “Con l’approvazione della delibera n. 683 del 17 ottobre la giunta Marsilio sferra il colpo finale alla sanità teramana – si apprende dal portale web ufficiale. Nessun DEA di secondo livello per Teramo, scomparso il DEA di primo livello promesso in campagna elettorale a Giulianova e declassati Sant’Omero e Atri che perdono unità operative e primari – aggiunge la nota pubblicata. È questo il triste bilancio della fallimentare gestione della sanità da parte del duo Marsilio-Verì. L’assenza di programmazione ricade con tutta la sua drammaticità sulla provincia di Teramo e sui suoi cittadini – Dopo aver partecipato al Consiglio comunale straordinario di Teramo, dedicato proprio alla sanità, Marsilio e Verí gettano la maschera e in Giunta approvano una rete che penalizza fortemente l’offerta sanitaria sulla nostra provincia: per il solo ospedale Val Vibrata sono previsti tagli di due unità operative complesse e i relativi primari su quattro – riporta testualmente l’articolo online. Un quadro desolante che contrasteremo con forza”. (com/red)

