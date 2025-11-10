Consiglio Regionale, la nota. Pepe su trasporto pubblico: “Settore lasciato al degrado. Tra tagli, cantieri e precarietà”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 novembre 2025 – 15:32- “Il trasporto pubblico in Abruzzo, al pari della sanità e di molti altri settori strategici, soffre pesantemente le scelte del centrodestra guidato da Marsilio – Tagli, esternalizzazioni e cantieri fermi stanno mettendo in ginocchio l’azienda regionale di trasporto TUA e compromettendo la qualità del servizio per cittadini e lavoratori” scrive in una nota il consigliere regionale PD, Dino Pepe – “Le organizzazioni sindacali denunciano da tempo i danni provocati dalle politiche di riduzione dei costi e dall’aumento della precarizzazione del lavoro – recita il testo pubblicato online. A fronte di tariffe sempre più alte, sono aumentate del 20% nell’ultimo anno, gli utenti devono affrontare disservizi crescenti, corse soppresse e ritardi continui – precisa il comunicato. Un esempio emblematico è quello della Val Vibrata: in occasione della festa di San Martino, oggi e domani, sono state cancellate due corse perché le scuole di Nereto sono chiuse, ma quelle stesse linee sono utilizzate quotidianamente da lavoratori e pendolari che sono rimasti senza alternativa” aggiunge il Consigliere PD. “A peggiorare la situazione, i cantieri di competenza TUA risultano completamente fermi: Sede di Teramo – I piazzali di manovra e ricovero mezzi versano in condizioni di degrado e scarsa salubrità, il cantiere per l’allargamento del piazzale superiore è iniziato e subito fermato senza motivazioni apparenti; Terminal bus di Mosciano Stazione – Il progetto non è mai stato completato e il sito versa oggi in totale abbandono; Biglietteria Tua Stazione di Giulianova – Chiusa ormai da mesi con evidenti ripercussioni sulla vendita dei biglietti e sulle informazioni all’utenza; Piazzale San Francesco – L’autostazione è incompleta, i lavori in pratica sono fermi nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici TUA , il terminal è privo di una regolamentazione degli accessi e con gravi carenze di sicurezza per operatori e utenti – precisa la nota online. Nonostante le numerose segnalazioni e la richiesta formale di un incontro con la Regione Abruzzo, nessuna risposta è mai pervenuta alle sigle sindacali” prosegue Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Mentre la Regione resta in silenzio, eclatante è il rifiuto del centro destra di applicare il biglietto unico alla nostra provincia, lavoratori e cittadini pagano sulla propria pelle l’incompetenza e il pressapochismo della giunta Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Un settore essenziale come quello dei trasporti non può essere lasciato al degrado – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime settimane, con gli strumenti previsti dal Consiglio regionale, effettuerò delle visite ispettive presso i cantieri TUA per valutare insieme ai sindacati un piano immediato di intervento per sbloccare i cantieri, garantire sicurezza e dignità ai lavoratori, e restituire ai cittadini un servizio pubblico efficiente e moderno” conclude il consigliere Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it