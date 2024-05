Consiglio Regionale, la nota. Pepe sulla situazione del sistema sanitario

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere Dino Pepe interviene sulla situazione del sistema sanitario regionale sostenendo come in questi ultimi anni abbia mostrato gravi segnali di criticità a dispetto delle dichiarazioni dei rappresentanti della maggioranza – viene evidenziato sul sito web. “La realtà fornita dai numeri è di 128 milioni di debito complessivo – afferma Pepe – e meno servizi per i cittadini, con il rischio sempre più concreto di un innalzamento delle tasse agli abruzzesi”. Il consigliere poi evidenzia le difficoltà che si registrano in provincia di Teramo con una elevata mobilità passiva e la diminuzione de servizi di base – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poi in merito alla manovra approvata “in fretta e furia” in Consiglio regionale, Pepe auspica che la maggioranza si assuma le proprie responsabilità.

