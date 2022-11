Consiglio Regionale, la nota. Pepe visita il Pronto Soccorso di Giulianova (TE)

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Si è svolta ieri mattina la visita ispettiva del consigliere regionale Dino Pepe al Pronto Soccorso di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. “Come immaginavo, è stato un incontro positivo, con buoni spunti di riflessione che saranno utili per avanzare proposte concrete, tese a migliorare sia il servizio offerto che l’organizzazione del lavoro” ha dichiarato il Consigliere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ciò che maggiormente affligge il Pronto Soccorso giuliese è la carenza di organico, un problema che l’introduzione del sistema di gestione informatizzata di rilevamento non risolve – si apprende dalla nota stampa. Infatti, recuperare risorse tra gli internisti nei momenti di grave sovraffollamento risulta disagevole e poco efficace per una struttura che opera sull’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Più opportuno e utile sarebbe un lavoro sulla medicina del territorio, un potenziamento e una riorganizzazione delle guardie mediche e dei medici di base che porterebbe a decongestionare i presidi di Pronto Soccorso – Va ribadito, poi, che l’assenza di programmazione della giunta Marsilio ha impedito in questi anni, nonostante le vane promesse di realizzare a Giulianova un Dea di 1° livello, di intervenire con forza e con nuove assunzioni a colmare il gap tra il numero di accessi e il personale a disposizione” aggiunge Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un secondo aspetto da affrontare, sempre strettamente collegato al sovraffollamento oltre che alla mobilità passiva, è quello delle liste d’attesa – si legge sul sito web ufficiale. Purtroppo, la pratica di ricorrere al Pronto Soccorso per eludere liste d’attesa eccessivamente lunghe è più diffusa di quanto si immagini: il fallimento nella gestione delle liste ricade inesorabilmente anche su queste strutture oltre che su tutti i cittadini” prosegue il Consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il pronto soccorso di Giulianova ha certamente la peculiarità di un maggior afflusso durante la stagione estiva, quando all’utenza si aggiunge la grande mole di turisti, ma da una indagine sugli accessi è facile comprendere come, durante tutto l’anno, una sezione dedicata al pronto soccorso geriatrico potrebbe facilitare lo smaltimento del servizio nonché assicurare una migliore qualità dello stesso, ridurre i tempi di attesa ed evitare situazioni di sovraffollamento” conclude Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it