Consiglio Regionale, la nota. Pepe(PD) su criticità marineria e porto Giulianova

– “Sabato scorso a Giulianova ho incontrato i rappresentanti sindacali, la marineria e il Presidente dell’Ente Porto – recita il testo pubblicato online. Il quadro emerso dal confronto ha messo in evidenza tante criticità dovute, per buona parte, ad una prolungata assenza della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La mia visita ha prodotto dei risultati: in Regione si torna a parlare di insabbiamento e di pesca” dichiara il vice capogruppo del Partito Democratico Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Apprendo dalla stampa, infatti, che finalmente la Giunta regionale si preoccupa del porto e della marineria giuliese, programmando due appuntamenti: ieri con il Dirigente D’Alberto e questo fine settimana con l’Assessore Imprudente” prosegue Pepe – “Spero che la maggioranza di centro destra sia in grado per una volta di anteporre le questioni sollevate dagli operatori del mare alle beghe interne tra i partiti di maggioranza, tra lega e fratelli d’Italia in particolare – si apprende dalla nota stampa. I pescatori e l’Ente che gestisce il Porto chiedono servizi igienici, tettoie, ultimazione dei lavori del terzo braccio e altri interventi di vitale importanza per un comparto tanto prezioso quanto troppo spesso dimenticato – aggiunge testualmente l’articolo online. Aver contribuito a rimettere al centro dell’attenzione temi tanto importanti mi riempie di soddisfazione” conclude Pepe – (com/red)

