Consiglio Regionale, la nota. Pergamene valore civico, Prospero: “Tre esempi di coraggio, umanità e senso del dovere”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 novembre 2025 – 11:43– “Ieri mattina, nella sala D’Ascanio del Consiglio regionale a Pescara, l’Osservatorio regionale della Legalità ha consegnato le pergamene di valore civico a tre uomini che, in circostanze diverse ma con la stessa forza interiore, hanno saputo compiere gesti che onorano l’Abruzzo e il servizio alla comunità” riporta in una nota il presidente Francesco Prospero – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il vice brigadiere, Giuseppe Pio Totaro, si è distinto per un intervento particolarmente delicato, durante il quale, dalla centrale operativa di Vasto, ha coordinato con lucidità e prontezza un’azione che ha permesso di proteggere un’anziana vittima di tentata truffa e di assicurare i responsabili alla giustizia – viene evidenziato sul sito web. Un gesto che racconta la sua capacità di tutelare i più fragili con competenza e determinazione – L’assistente capo coordinatore, Alfonso Gargano, in servizio alla Polfer dell’Aquila, ha mostrato coraggio e umanità intervenendo con tempestività per salvare la vita di una bambina in difficoltà. Un atto che rivela non solo professionalità – rileva Prospero – ma una profonda dedizione verso il prossimo, tipica di chi vive il servizio come una missione – Antonio Di Renzo, cardiologo, ha dato prova della sua straordinaria preparazione e senso del dovere durante un’emergenza a bordo di un treno, quando un suo intervento immediato ha contribuito a salvare una vita in pericolo – riporta testualmente l’articolo online. Un esempio di competenza e umanità che onora la professione medica e la nostra regione – Tre storie diverse che convergono in un messaggio unico: l’Abruzzo cresce grazie a chi sceglie di esserci, senza clamore, ma con coraggio, responsabilità e cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La loro testimonianza rappresenta un riferimento autentico per la comunità e un invito a credere nella legalità praticata, vissuta e incarnata – si legge sul sito web ufficiale. Alla cerimonia ha preso parte anche il tenente colonnello Giacona, a conferma del saldo legame tra istituzioni e territorio – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento è stato rivolto al consigliere regionale Massimo Verrecchia per la collaborazione con l’Osservatorio”. “Questi riconoscimenti – conclude il presidente dell’Osservatorio Prospero – non celebrano un singolo gesto, ma un modo di essere – Totaro, Gargano e Di Renzo ci ricordano che la legalità si costruisce ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, attraverso scelte coraggiose, responsabilità silenziose e gesti di autentica umanità. Il loro esempio è un patrimonio per tutta la nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a valorizzare storie come le loro, perché ogni volta che riconosciamo il merito, rafforziamo la comunità e diamo forza all’Abruzzo migliore”. (com/red)

