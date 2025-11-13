Consiglio Regionale, la nota. Pescara, Blasioli: “Black friday in anticipo in arrivo stangata sui parcheggi”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 novembre 2025 – 15:43– “A Pescara venerdì scorso, 7 novembre, è andato in scena un vero e proprio venerdì nero, per i cittadini, il commercio e tutti quelli che dovranno pagare il parcheggio in città. La notizia viene però alla luce solo oggi, dopo quasi una settimana, e visto di cosa si tratta, si può facilmente individuare il motivo di questo imbarazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Giunta comunale ha infatti deliberato, con tutta probabilità a partire dal primo dicembre, l’aumento delle tariffe per la sosta, nello specifico quelle di tutti i parcheggi delle aree di risulta, dove ricordiamo che a causa dei lavori attualmente sono disponibili 1414 stalli a fronte degli oltre 2400 precedenti, e anche di quelli delle nuove aree, messe per sostituire quelli persi per i lavori: via Michelangelo, corso Vittorio Emanuele, via Bassani e Pavone e via Ferrari dove viene messa a pagamento anche l’ultima porzione rimasta libera, lato monte tra via Aremogna e via Rigopiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Subito messa a reddito, alla stessa tariffa, anche una nuova area su via Arapietra (che però nella delibera viene indicata come via Rigopiano)” scrive il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli con il gruppo PD al Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “L’aumento non è di poco conto, poiché viene quasi raddoppiato il costo della sosta per l’intera giornata, che passa da 2,50 euro a ben 4 euro, il 60% in più, per tutte le aree citate – Aumenta anche il costo della sosta notturna nelle aree di risulta, che passa da 2 euro a 3 euro – Ad aumentare, di pari passo, è anche il costo degli abbonamenti, che in queste aree passa da 38 euro al mese a 45 euro al mese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per quanto riguarda gli abbonamenti, gli aumenti colpiscono tutte le aree della città, poiché la sosta mensile passa da 54 euro al mese a 60 euro (+10%). A farne le spese anche i possessori di auto elettriche, circa 2.000 residenti, per i quali viene revocata la sosta gratuita, e viene introdotta la sosta oraria a pagamento, seppur mitigata dalla possibilità di uno sconto del 50% del costo degli abbonamenti – precisa il comunicato. Non finisce qui: anche il cosiddetto ‘corridoio verde’ appena inaugurato viene messo subito a reddito: in tutta l’area del tribunale infatti, la sosta per l’intera giornata passa da 1,50 euro a 2,50 euro – riporta testualmente l’articolo online. L’ulteriore novità, una vera e propria rivoluzione, è l’introduzione della sosta oraria a pagamento lungo la riviera nord. Quella che era stata presentata, spiace dirlo, nel silenzio delle organizzazioni di categoria, come una novità limitata solo all’estate, adesso invece viene stabilizzata anche nel resto dell’anno, nel tratto che va dalla Madonnina fino a via Muzii – aggiunge la nota pubblicata. La sosta sarà quindi oraria, con le stesse tariffe delle altre zone del quadrilatero centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il risultato finale di questa manovra è l’ennesimo furto ai danni dei cittadini, dopo i t-red e la messa a pagamento di aree storicamente libere, quali quelle delle riviere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il paradosso è che proprio adesso che la città è devastata dai cantieri, l’ultimo proprio oggi sulla golena sud, e la principale area di sosta della città, l’area di risulta, è a mezzo servizio per via delle bonifiche in corso, si sceglie di aumentare le tariffe dei parcheggi proprio in quella zona, quasi a sfruttare la scarsità di offerta – viene evidenziato sul sito web. Il Comune si comporta effettivamente come gli speculatori: aumentando il costo di un servizio di cui c’è scarsa offerta – Un altro colpo devastante al commercio, i cui evanescenti assessori – non si capisce infatti se ci siano due delegati al commercio – avallano tutte queste scelte vessatorie, votando a favore degli aumenti in Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Una decisione scandalosa, presa a pochi giorni dal periodo più caldo del commercio, che già soffre per le chiusure stradali e i pochi parcheggi – Ancora una volta una decisione contro la città di una Giunta il cui scopo principale, al netto di quello che viene detto pubblicamente, sembra essere proprio quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini” concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it