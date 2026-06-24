Consiglio Regionale, la nota. Pescara, Blasioli: La pista ciclabile del lungofiume abbandonata al degrado

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 giugno 2026 – 08:44- “La pista ciclabile che costeggia la sponda sud del fiume Pescara fino alla Fater versa in uno stato di completo abbandono – In diversi punti dell’argine si registrano cedimenti, mentre ampi tratti del percorso sono invasi da tronchi, vegetazione incontrollata e rifiuti accumulati – precisa la nota online. Una situazione che testimonia anche la presenza di bivacchi di persone che consumano alcol e sostanze stupefacenti – precisa la nota online. Si tratta di un percorso di grande pregio che oggi risulta però insicuro sotto ogni punto di vista, in particolare nel tratto compreso tra il Ponte delle Libertà (“ponte Capacchietti”) e la Fater. Fa riflettere che soltanto pochi giorni fa il sindaco Carlo Masci abbia diffuso l’ennesimo video autocelebrativo per annunciare l’avvio dei lavori di riqualificazione del cosiddetto “Giardino Fluviale”, l’area a ridosso del fiume all’altezza delle Torri Camuzzi, raggiungibile proprio attraverso la pista ciclabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un intervento che però interesserà soltanto una porzione limitata del percorso, lasciando il resto dell’infrastruttura nel più totale degrado e, di fatto, quasi inutilizzabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel video, inoltre, si assiste alla consueta damnatio memoriae: non viene mai ricordato chi rese possibile il recupero di quelle aree, ovvero l’allora presidente della Provincia, Pino De Dominicis, né vengono richiamati gli anni durante i quali il centrodestra alla guida della Provincia di Pescara ha lasciato progressivamente deteriorare quel patrimonio – riporta testualmente l’articolo online. Allo stesso modo, il sindaco evita di spiegare come sia stato possibile che quell’area si riducesse nelle condizioni attuali durante i suoi sette anni di amministrazione, ai quali vanno aggiunti i cinque anni da consigliere comunale e dominus della giunta Mascia – viene evidenziato sul sito web. Gli interventi oggi annunciati si rendono necessari proprio a causa dell’assenza di manutenzione e programmazione degli ultimi anni, sia sul fronte della sicurezza sia su quello del decoro urbano – Una gestione insufficiente che ha contribuito al progressivo impoverimento del patrimonio pubblico e che ora richiede opere di ripristino economicamente rilevanti – Per rendere realmente fruibile l’area interessata dalla riqualificazione non si può prescindere da un intervento organico sull’intera pista ciclabile – si apprende dalla nota stampa. La messa in sicurezza deve partire dalla cura del verde e della vegetazione, da una pulizia approfondita del percorso e dall’adozione di una strategia gestionale efficace, che preveda anche sistemi di controllo e di deterrenza contro l’abbandono dei rifiuti e la presenza di bivacchi – aggiunge la nota pubblicata. Chiediamo pertanto al Comune di Pescara di attivarsi con urgenza in questa direzione – si apprende dalla nota stampa. In caso contrario, il rischio concreto è che anche il rinnovato “Giardino Fluviale” finisca per subire lo stesso destino della pista ciclabile, vanificando gli investimenti pubblici attualmente in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. È giunto il momento che la città si riappropri della propria asta fluviale, oggi percepita come una terra di nessuno che scoraggia il passaggio dei cittadini e impedisce di valorizzare un patrimonio di straordinaria bellezza e biodiversità. Ci aspettiamo quindi che all’intervento sul “Giardino Fluviale” si accompagni un ampio piano di riassetto e riqualificazione dell’intera pista ciclabile, affinché possa finalmente diventare un percorso sicuro, decoroso e pienamente fruibile, sia per il tempo libero sia per gli spostamenti quotidiani”. E’ quanto si legge in una nota a firma del vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa il comunicato. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it