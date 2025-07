Consiglio Regionale, la nota. Pescara, D’Incecco: dal Consiglio di Stato decisione prevista, ora amministrazione pienamente operativa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La decisione del Consiglio di Stato era ampiamente prevedibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Lega abbiamo sempre sostenuto che sarebbe stato irragionevole tornare al voto in sole 27 sezioni – precisa il comunicato. Ora l’amministrazione comunale torna pienamente operativa fino al pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato – Una scelta che ristabilisce l’equilibrio istituzionale e consente di proseguire il lavoro per la città”. Lo dichiarano Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo; Emanuele Evangelista, segretario provinciale Lega Pescara; Marco Di Giacomo, segretario cittadino Lega Pescara – si legge sul sito web ufficiale. “Il voto amministrativo dello scorso anno – proseguono – ha espresso in modo netto la volontà dei cittadini, che hanno scelto Carlo Masci e la coalizione di centrodestra per guidare Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo fiduciosi che anche nel merito, a dicembre, questa decisione sarà rispettata – viene evidenziato sul sito web. Chi ha perso – concludono – non può cercare scorciatoie per ribaltare un risultato chiaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Nessun cavillo e men che meno nessun formalismo potranno sovvertire la volontà popolare democraticamente espressa con il voto”. (com/red)

