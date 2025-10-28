Consiglio Regionale, la nota. Pescara. D’Incecco: “torna a nuova vita l’immobile comunale di via Aterno”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Torna a nuova vita l’immobile di proprietà del Comune di Pescara in via Aterno, un tempo storica tabaccheria della zona di Villa del Fuoco, trasformato in rifugio per sbandati – aggiunge la nota pubblicata. Grazie agli interventi di sgombero e ai lavori, voluti dalla Lega, l’area ha finalmente ritrovato decoro”. Ad annunciarlo, Vincenzo D’Incecco, capogruppo del partito in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Da settembre l’immobile era stato occupato abusivamente – si legge nella nota –. Dopo settimane di segnalazioni, sopralluoghi e una riunione operativa, siamo riusciti ad avviare le operazioni di sgombero e pulizia dell’area con rimozione delle capanne abusive, sfalcio, potatura, pulizia totale e messa in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Con una variazione di bilancio, sono stati stanziati poi anche i fondi per il rifacimento della recinzione, divelta in più punti dagli occupanti”. “C’è chi fa conferenze stampa per denunciare il degrado – sottolinea D’Incecco – e chi invece lavora in silenzio per risolvere i problemi – Dopo le segnalazioni da parte dei residenti, ci siamo attivati e oggi l’area è stata messa in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e della Lega, i luoghi del degrado vengono abbattuti e bonificati”. (com/red)

