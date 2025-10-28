- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 28, 2025
Politica

Consiglio Regionale, la nota. Pescara. D’Incecco: “torna a nuova vita l’immobile comunale di via Aterno”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Torna a nuova vita l’immobile di proprietà del Comune di Pescara in via Aterno, un tempo storica tabaccheria della zona di Villa del Fuoco, trasformato in rifugio per sbandati – aggiunge la nota pubblicata. Grazie agli interventi di sgombero e ai lavori, voluti dalla Lega, l’area ha finalmente ritrovato decoro”. Ad annunciarlo, Vincenzo D’Incecco, capogruppo del partito in Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale.  “Da settembre l’immobile era stato occupato abusivamente – si legge nella nota –. Dopo settimane di segnalazioni, sopralluoghi e una riunione operativa, siamo riusciti ad avviare le operazioni di sgombero e pulizia dell’area con rimozione delle capanne abusive, sfalcio, potatura, pulizia totale e messa in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Con una variazione di bilancio, sono stati stanziati poi anche i fondi per il rifacimento della recinzione, divelta in più punti dagli occupanti”. “C’è chi fa conferenze stampa per denunciare il degrado – sottolinea D’Incecco – e chi invece lavora in silenzio per risolvere i problemi – Dopo le segnalazioni da parte dei residenti, ci siamo attivati e oggi l’area è stata messa in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e della Lega, i luoghi del degrado vengono abbattuti e bonificati”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

