Consiglio Regionale, la nota. Pescara, Pettinari sui disagi in zona stadio

– “Non è solo il commercio a essere vittima degli infiniti cantieri in zona stadio a Pescara, ma anche un albero, che questa mattina è caduto sulla strada – si legge sul sito web ufficiale. Un pericolo scampato poiché la caduta non ha creato danni alle persone, ma un esempio di come i cantieri, che da troppo tempo non vedono la fine, stanno massacrando l’intera area – si apprende dal portale web ufficiale. I commercianti sono esausti: in un momento già di grande difficoltà per il tessuto economico, affrontare i giorni dello shopping natalizio tra sassi, reti e alberi caduti è davvero inaccettabile” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che continua: “I commercianti della zona stadio e Viale Marconi sono stati penalizzati come non mai da questa amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono stanchi e hanno ragione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il massacro della viabilità in Viale Marconi dobbiamo constatare la lentezza dei lavori che non finiscono mai – precisa la nota online. E’ il momento che il centrodestra pescarese inizi a rispettare tutti quegli esercenti che rappresentano la base del tessuto economico cittadino – recita il testo pubblicato online. Siamo stanchi di slogan e promesse e poi vedere la nostra città come un campo di battaglia – viene evidenziato sul sito web. L’incidente avvenuto oggi, per fortuna, non ha causato vittime, ma la situazione è diventata davvero insostenibile” conclude – (com/red)

