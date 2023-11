Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Febbo: le risorse ci sono

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Rispetto alle false comunicazioni sul definanziamento del raddoppio ferroviario della Pescara-Roma da parte del “fuggiasco” D’Alfonso, a cui in coro si sono adeguati Fina, Paolucci e per ultimo il candidato presidente D’Amico, è arrivata ieri l’ennesima smentita da parte di Rfi per bocca del Direttore investimenti Lucio Menta – si legge sul sito web ufficiale. Infatti, dopo le rassicurazioni del commissario Macello e dello stesso Ministro Fitto, per chiarire modalità e tempi per la realizzazione della “strategica” opera di raddoppio ferroviario che porterà alla velocizzazione della Pescara-Roma, è stato lo stesso responsabile degli investimenti ad anticipare che entro dicembre ci sarà l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 (gara avviata a giugno), superando tutte le problematiche tecniche e legate ai ricorsi al Tar da parte di privati e del Comune di Chieti – Entro gennaio 2024 saranno anche attivati i “dibattiti pubblici” per i restanti lotti – precisa il comunicato. Spiace dover intervenire in questi termini rispetto ad una opera classificata strategica, attesa da decenni e su cui negli anni tutti i Governi nazionali e regionali si sono espressi espressi favorevolmente ma non accettabile che ora, solo perché si è all’opposizione (nazionale e regionale), e concretamente si sta andando avanti, bisogna a tutti i costi denigrare l’operato di chi amministra e fare falsa informazione – si apprende dalla nota stampa. Come per i fondi Fsc, l’aeroporto, la Zes e potrei continuare, il fuggiasco e i gufi sono stati smentiti ancora dai fatti e dagli atti”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

